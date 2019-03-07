Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,70-14,10 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,70 TL en çok 14,10TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,10 TL en çok 8,25 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,45 TL en çok 9,50 TL.