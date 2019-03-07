0553 313 94 23

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,70-14,10 TL aralığında işlem gördü.

07 Mart 2019 Perşembe 09:26
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,70-14,10 TL aralığında işlem gördü.

 

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,70 TL en çok 14,10TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,10 TL en çok 8,25 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,45 TL en çok 9,50 TL.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:26
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak
    1. Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak
    2. Kadın kılığına giren hırsız, camını..
    3. Van’da sigara kaçakçılığı
    4. Jandarmadan ’Yeşil Reçete’ operasyonu:..
    5. İran Başkonsolosundan Van TSO’ya..
    6. İstanbul’da organize suç örgütüne..
    7. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan..
    8. (Özel) Hırsızlık yapmak için evin..
    9. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    10. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    11. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    12. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    13. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    14. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    15. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    16. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    17. Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü
    18. Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
    19. İnegöl sise teslim
    20. Başkan Alemdar, dur durak bilmiyor
    21. Jinekolojik sağlık için 4 önemli konu
    22. Netanyahu’dan THAAD hava savunma..
    23. Nafaka makul süreli olmalı
    24. Senatör McSally, ordudaki görevi..
    25. Nilüfer Belediye Meclisi dönemin son..
    26. Akbaşoğlu: Hayalleri gerçekleştiren..
    27. Yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi..
    28. Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi
    29. Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik..
    30. Karatay'dan Altaylı'ya bomba sözler!..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları