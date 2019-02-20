Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,07-16,00 TL aralığında işlem gördü.20 Şubat 2019 Çarşamba 10:23
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,07-16,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,07 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 18,75 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 12,31 TL.
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