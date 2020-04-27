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Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,14 – 14,02 TL aralığında işlem gördü.

2020-04-27 13:42:06 -
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,14 – 14,02 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,14 TL en çok 14,02 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,75 TL en çok 20,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,90 TL en çok 9.00 TL.

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