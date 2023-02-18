Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Proje Teknik Elemanı Alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Hayvancılık Desteklemesi Hakkında 20.10.2022 tarih 31989 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı 6243), Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Yönergesi Revizyonu ve 2023 Yılı Uygulama Esasları Talimatı ile 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel projelerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 2 (iki) Proje Teknik Elemanı alımı yapılacak.



Müracaatların 13 Şubat- 24 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerIendirmeye alınmayacaktır.Mülakat sınavının tarihi ve yeri başvuruların değerlendirilmesi neticesinde Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. İlanen Duyurulur.



Projede Teknik Elemanında Aranacak Şartlar

(I) PTE olarak istihdam edileceklerde ilandaki şartlar aranır.

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