Aydın Şerbetçioğlu’na yeni görev
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim KuruluÜyesi Mehmet Aydın Şerbetçioğlu’nun yeni görevi belli oldu.28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:43
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim KuruluÜyesi Mehmet Aydın Şerbetçioğlu’nun yeni görevi belli oldu.
2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu ÜyeleriMehmet Aydın Şerbetçioğlu ve Mehmet Serhan Antalyalı, "Kadın Ligleri ve Kadın BasketbolundanSorumlu Yönetim Kurulu Üyesi" görevine getirdi.
TBF’den yapılan açıklama sonrası yeni bir göreve atanan Mehmet Aydın Şerbetçioğlu, bugün itibari ile görevine başladı.
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