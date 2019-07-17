Aydın Sağlık Müdürlüğünden Kuşadası’nda yetersiz sağlık hizmeti iddialarına yanıt

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in İlçesinde sağlık konusunda ciddi sorunların yaşandığı yönündeki iddialarına cevap verdi.

Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında Kuşadası ilçe merkezinde 7 Aile Sağlığı Merkezi ve bu Aile Sağlığı Merkezlerine bağlı 27 Aile Hekimliği birimi bulunmakta olduğuna dikkat çekilen açıklamada; “Kuşadası İlçesine bağlı Davutlar Mahallesinde 1 Aile Sağlığı Merkezi ve bu Aile Sağlığı Merkezine bağlı 4 aile hekimliği birimi, Güzelçamlı Mahallesinde 1 Aile Sağlığı Merkezi ve bu Aile Sağlığı Merkezine bağlı 2 aile hekimliği birimi, Kadıkalesi Mahallesinde ise 1 Aile Sağlığı Merkezi ve bu Aile Sağlığı Merkezine bağlı 2 aile hekimliği birimi ile söz konusu mahallelere hizmet vermektedir.

Yaz aylarında turizm hareketliliği nedeniyle sağlık hizmetinde aksamalara mahal vermemek için Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz gereken tedbirleri eldeki imkânlar ölçüsünde almaktadır. İlçe Merkezinde yaz aylarında 15 Haziran- 15 Eylül tarihleri arasında 08:30- 17:30 saatleri arasında İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde turizm polikliniği açılarak vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.

Bu kapsam da Davutlar Mahallesinde bulunan Davutlar Aile Sağlığı Merkezi 2019 Mart ayında yeni hizmete açılan binasında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile birlikte hizmet vermekte olup içerisinde açılan turizm hekimliği polikliniği 09:00- 23:00 saatleri arasında 2 hekim ile hizmet vermektedir. Güzelçamlı Mahallesinde bulunan Güzelçamlı Aile Sağlığı Merkezine açılan Turizm Hekimliği Polikliniği ile Kadıkalesi Mahallesinde bulunan Kadıkalesi Aile Sağlığı Merkezine açılan Turizm Hekimliği Polikliniği 08:30- 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir” denildi.

“Herhangi bir aksaklık yaşanmadı”

Sağlık hizmeti konusunda her türlü önlemlerin alınmakta olduğu kaydedilen açıklamada; “Ayrıca Kuşadası ilçemizde Davutlar ve Kadıkalesi Mahallelerinde birer, ilçe merkezimizde iki istasyon veistasyona tanımlı bir alt birim olmak üzeredört Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuza bağlı beş Ambulansımız ile hizmet vermekteyiz. Yaz aylarında turizm nedeni ile yoğunlaşan nüfusa mobil ekiplerimiz ile ambulans sayımızı arttırarak çözüm üretmekteyiz.Mesai saatleri dışındaki sağlık hizmetleri tüm Türkiye de olduğu gibi acil hastalar ve acil serviste ayaktan tedavi edilebilecek hastalara sağlık hizmeti Kuşadası Devlet Hastanesi tarafından verilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli önlemler alınmış olup; şuana kadar sağlık hizmeti sunumuyla ilgili bir aksaklık yaşanmamıştır” ifadelerine yer verildi.