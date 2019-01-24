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Aydın Örs'ten Banvit Basketbol Kulübüne ziyaret

- TÜBAD Başkanı Aydın Örs:"Banvit çok üretken bir yapıya sahip"- Banvit Başantrenörü Hakan Demir:"Şimdilik sadece iyi bir başlangıç yaptık. Bundan sonraki maçlarımızda da başarılı olmak zorundayız"

24 Ocak 2019 Perşembe 22:29
Aydın Örs'ten Banvit Basketbol Kulübüne ziyaret


BALIKESİR (AA) - Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Aydın Örs, Banvit Basketbol Kulübünü ziyaret etti.

Ziyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aydın Örs, Banvit'in yıllardır Türk basketbolunun gururu olduğunu belirtti.

Banvit Basketbol Kulübünün kuruluşundan bugüne nasıl geldiğini çok iyi bildiğini aktaran Örs, "Onlara Türk basketbolu adına teşekkür borçluyuz. Kendimi Banvit basketbol ailesinin bir parçası olarak görüyorum. Banvit çok üretken bir yapıya sahip. 17 yıl süreyle Anadolu Efes Kulübünün çatısı altında bulundum. O kulüp de çok üretkendi ama Banvit daha üretken bir yapıda." diye konuştu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin kalitesine dikkati çeken Örs, "Türkiye ligi genellikle kaliteli ancak bu kalite daha da artabilir. Hidayet Türkoğlu'nun başkanlığındaki federasyon yönetim kurulu, bu konuda önemli projeler gerçekleştiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Banvit firmasının sponsorluktan çekilmesi durumunda kulübün geleceğini nasıl gördüğü yönündek soru üzerine Aydın Örs, böyle bir olaya kimsenin izin vermeyeceğini ve kendisinin de bu konuda mücadele edeceğini sözlerine ekledi.


- Demir: "Şimdilik sadece iyi bir başlangıç yaptık"


Basın toplantısında yer alan Banvit Başantrenörü Hakan Demir, göreve geldiği günden beri takımın üst üste 6 galibiyet almasını değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Zor dönemde takıma şifa olmak için geldim. Sıkıntılı bir dönemde hep kazanmak zorunda olduğumuz final niteliğinde 6 maça çıkarak başarılı olduk. Bu başarılardaki payımı ben değerlendiremem. Ancak bu başarıda en büyük pay oyuncularımın ve kulübündür. Ben sadece organize ettim. Ancak daha yolun başındayız. Ligin ikinci yarı maçları ve Avrupa'da oynayacağımız grup maçlarımız var. Şimdilik sadece iyi bir başlangıç yaptık. Bundan sonraki maçlarımızda da başarılı olmak zorundayız."

Kulüp başkanı Özkan Kılıç ise ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynayacakları Arel Üniversitesi Büyükçekmece ve Polonya'daki FIBA Şampiyonlar Ligi maçında mutlaka başarı elde etmek zorunda olduklarını vurguladı.

Kılıç, İstanbul'da oynayacakları maçı kazanırlarsa play-off mücadelesine gireceklerini, kaybederlerse de alt sıralarda kalma riskleri olacağını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 22:29
  1. Aydın Örs
  2. Balıkesir
  3. Bandırma
  4. Banvit
  5. Demir
  6. Kılıç

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