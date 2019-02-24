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Aydın net konuştu: Ülkenin kaynaklarını çarçur etmiyoruz

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin "Kredi yapılandırması TFF, UEFA ve takımların da talebi. Herkes rahat olsun, ülkenin kaynaklarını çarçur falan etmiyoruz; biz ticaret yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

24 Şubat 2019 Pazar 09:51
Aydın net konuştu: Ülkenin kaynaklarını çarçur etmiyoruz

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, futbol endüstrisinin ayakta kalması için kulüplerin borçlarını yapılandırma kararı aldıklarını belirtti.

Uygulamayla bozulan nakit akışlarını düzenlemeyi amaçladıklarını kaydeden Aydın, “Kredi yapılandırması TFF, UEFA ve takımların da talebi. Herkes rahat olsun, ülkenin kaynaklarını çarçur falan etmiyoruz; biz ticaret yapıyoruz” dedi.

Hava açılıyor

Son ekonomik gelişmelere de değinen Aydın, “Şu anda öncü göstergeler, havanın açılmakta olduğuna işaret ediyor. Veriler olumlu seyrediyor. Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarla başarılarını devam ettireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Aydın, farklı sektörlerde, katma değeri yüksek üretim yapmanın gerektiğini dile getirerek, “Üretim modelimizi değiştirmemiz lazım. Zorlanacağız, bundan sonra daha kıt kaynağın daha ekonomik kullanımı söz konusu olacak. Belki durum, 2010-2012 dönemindeki gibi olmayacak ama önümüzü göreceğiz. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:51
  1. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın
  2. futbol endüstrisi
  3. kulüplerin borçları
  4. TFF
  5. UEFA

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