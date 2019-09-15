Aydın MHP ahileri unutmadı

20 Eylül Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Burak Pehlivan, mesajında; “Veli Ahi Evran tarafından teşkilatlandırılan esnafların oluşturduğu, Türk Kültürünün en önemli esnaf teşkilatı olan Ahilik; birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma demektir. Bugün bile çözüm getirilememiş bir çok sosyal problemi çözüm bulmuş olan Ahilik kültürünün yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması Türk Milletimizin ve Türk Devletimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın sözü ile sosyal hayatın güçlü, üretimin milli olmasının önemini ortaya koyan Veli Ahi Evran’ rahmetle anıyorum. Bu vesileyle; insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet ve dayanışma gibi değerlere önem veren Ahilik Kültürü Haftasının başta tüm esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm Aydınlı hemşherilerime, geleceğin ahileri mesleki ve teknik eğitim gören gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.