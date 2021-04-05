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Eğitim Aydın liseleri taban puanı ve Aydın liseleri kontenjan sayıları kaçtır?
Eğitim

Aydın liseleri taban puanı ve Aydın liseleri kontenjan sayıları kaçtır?

Liselere Giriş Sınavı yani, LGS sınavına girecek olan adaylar tarafından, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Aydın liseleri taban puanı 2021, Aydın liseleri başarı sıralaması ve Aydın liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 19:13:00 -
Aydın liseleri taban puanı ve Aydın liseleri kontenjan sayıları kaçtır?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini bildirdi. LGS sınav başvuruları, 5-14 Nisan'da Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Fakat LGS sınavına girecek olan öğrenciler kendi yaşadıkları ildeki liseleri için, taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Aydın liseleri taban puanı 2021, Aydın liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Aydın liseleri taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

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