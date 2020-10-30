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Gündem Aydın fay hattı nereden geçiyor? Aydın fay hattı haritası
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Aydın fay hattı nereden geçiyor? Aydın fay hattı haritası

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.9 şiddetindeki deprem meydana geldi. AFAD, 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İzmir’den sonra Aydın Kuşadası’nda da 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem oldu. Deprem sonrası Türkiye fay hattı haritası merak edilmekte. Aydın fay hattı nereden geçiyor? Aydın'da fay hattı var mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:36:00 - 2020-10-30 18:37:51
Aydın fay hattı nereden geçiyor? Aydın fay hattı haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir depremi’nin artçı sarsıntıları devam ederken Ege’de ikinci bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aydın depremi sonrası Aydın deprem fay hattı haritası merak edilmeye başlandı. E devlet üzerinden fay hattı sorgulanabilmekte. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Türkiye Deprem Tehlike Haritaları sorgulamak yapmak için tıklayın.

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