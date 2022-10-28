Aydın Doğan'dan pijama açıklaması

HaberTürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir Ne Değildir?" programında dikkat çekici bir tartışma yaşandı.

Programın konuklarından olan Akşam Gazetesi Yazarı Dr.Taceddin Kutay konuşmasının bir bölümünde iş insanı Aydın Doğan'ın 28 Şubat süreci dönemlerinde merhum başbakan Mesut Yılmaz'ı pijamayla karşıladığı fotoğrafa değindi.

"Pijamayla başbakan karşıladığım doğru değil"

Bunun üzerine programa söz hakkını kullanmak için bağlanan Doğan, pijamayla başbakan karşılamadığını söyleyerek, "Benim pijamayla başbakanı karşıladığımı söyledi. Bu fevkalade yanlış ve terbiyesiz bir laftır. Bunu Türkiye'de söyleyen adam basını terketti gitti. Uzanların yayın organı bunu yayınlamıştı. Eğer böyle bir resim varsa lütfen çıkarsınlar ben de göreyim." dedi.

"Üzerimde tişört vardı, pijama değil"

Kutay'ın, Doğan'ın eşortmanlı fotoğrafının olduğunu tekrar söylemesi ve resmi Ersoy'a göstermesi üzerine Doğan, "Benim eşortmanlı fotoğrafım yok. Benim kemerli fotoğrafım var. Gösterin o fotoğrafı ekrana yansıtın. Mesut Bey de geldi ceketini çıkardı. Kravatını da çıkardı oturuyorduk. O haliyle yolculadık. Üzerimde tişört vardı ve altımda kot pantolon vardı." ifadelerini kullandı.

"Mesut Bey geçerken bana geçmiş olsuna uğradı"

O günlerde hasta olduğunu ve bir ameliyat geçirdiğini söyleyen Doğan, "Ben bir ameliyattan gelmiştim, hastaydım. Mesut Bey'i ben siyasete girdiği günlerden beri tanırım. Ailece de görüşürdük. Geçerken bir geçmiş olsuna uğradı. Sonra benim için başbakanı pijamayla karşıladı dediler." dedi.