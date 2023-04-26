Aydın Doğan o şirketini Ruslara sattı

Aytemiz Akaryakıt'ın Rusya'nın önde gelen petrol ve doğalgaz şirketi Tatneft'e satışı yarın yapılacak imza töreni ile resmen gerçekleşecek. Tatneft'in İcra Kurulu Başkanı Nail Maganov imza töreni için Türkiye'ye gelecek.

ytemiz Akaryakıt, 320 milyon dolar bedel ile Rus merkezli petrol ve doğalgaz şirketi Tatneft tarafından satın alınması için daha önce prensip anlaşmasına varılmıştı.

Kamuoyu bu haberi ilk kez Patronlar Dünyası'ndan öğrenmişti.

Doğan Holding'den milyon dolarlık kar

Doğan Holding tarafından 4 Nisan'da, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Doğan Holding'in Aytemiz'de sahip olduğu yüzde 50 oranındaki hissenin devri için 160 milyon dolar alacağı açıklanmıştı.

Doğan Holding Aytemiz Akarkakıt'In yüzde 50'sini Ocak 2015'te 152 milyona satın aldı. O tarihte dolar kuru 2.4 liraydı. Söz konusu kur baz alınarak hesaplandığında bu satın alım döviz cinsinden yaklaşık 63.3 milyon dolara denk geliyor. Bu da Doğan Holding'in bu satıştan yaklaşık 96,7 milyon dolar kar elde ettiğini gösteriyor.

İmza için Rusya'dan gelecek

Aytemiz Akarkakıt'ın Rus petrol ve doğalgaz şirketi Tatneft'e satışında ise artık sona gelindi. Rus şirketinin Aytemiz Petrolü satın almasına ilişkin, EPDK ve Rekabet kurulundan onayları alındı.

Tüm bu prosedürün tamamlanmasının ardından Tatneft'in İcra Kurulu Başkanı Nail Maganov bu gece Türkiye'ye gelecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da bugün Aydın Doğan, İsmail Aytemiz ve Nail Maganov'un katılacağı imza töreni ile birlikte Aytemiz Akaryakıt'ın resmi olarak satışı gerçekleşecek.

KAP açıklaması

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş, Aytemiz Akaryakıt paylarının satışına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapıolan açıklamada şunlar dile getirildi:

''Şirketimizin 04.04.2023 tarihli özel durum açıklamasında, diğer hususların yanı sıra özetle Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş'nin (Aytemiz Akaryakıt) 800.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde şirketimizin sahip olduğu yüzde 50 oranındaki toplam 400.000.000 adet payın tamamının sermaye piyasası mevzuatı bakımından şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan PJSC Tatneft n.a. V.D Shashin'e yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda (uyarlamaya tabi) 160.000.000 dolar bedel ve pay devir sözleşmesi üzerinde mutabık kalınan diğer koşullarıyla satılmasına karar verildiği ve bu karara istinaden şirketimiz ile alıcı arasında 04.04.2023 tarihli pay devir sözleşmesi akdedildiği hususlarına yer verilmişti. Gerekli yasal izinlerin alınması ve kapanış için gerekli ön koşulların yerine getirilmesinin ardından, Aytemiz Akaryakıt ödenmiş sermayesinde şirketimizin sahip olduğu yüzde 50 oranındaki toplam 400.000.000 adet payın alıcıya satış ve devir işlemleri, kapanış günündeki tahmini net borç tutarı dikkate alınarak (kapanış sonrası nihai uyarlamaya tabi) 168.000.000 dolar bedel üzerinden 26.04.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış işlemleri 26.04.2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. İşlemin, şirketimiz açısından özetine yukarıda yer verilmekle birlikte işleme bütün olarak bakıldığında, işlemin tarafları arasında, 04.04.2023 tarihinde imzalanan pay devir sözleşmesi doğrultusunda, Aytemiz Akaryakıt sermayesinin toplamda yüzde 100'ünü temsil eden payların kapanış günündeki tahmini net borç tutarı dikkate alınarak PJSC Tatneft n.a. V.D Shashin'e toplamda (kapanış sonrası nihai uyarlamaya tabi) 336.000.000 dolar bedel (Şirketimize düşen 168.000.000 dolar) ve 04.04.2023 tarihli pay devir sözleşmesi üzerinde mutabık kalınan diğer koşullarla satış ve devri 26.04.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış işlemleri 26.04.2023 tarihi itibariyle tamamlanmış bulunmaktadır.''