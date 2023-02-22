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Medya Aydın Doğan artığı kafa çıkardı! Depremle ilgili iğrenç sözler
Medya

Aydın Doğan artığı kafa çıkardı! Depremle ilgili iğrenç sözler

28 Şubat sürecinde, Aydın Doğan'ın medyadaki en önemli tetikçilerinden olan, son yıllarda ise AK Parti nefretini, kişisel web sitesi yetkinreport.com'da kusan Murat Yetkin, yine kafa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 15:15:00 -
Aydın Doğan artığı kafa çıkardı! Depremle ilgili iğrenç sözler

28 Şubat sürecinde, Aydın Doğan'ın medyadaki en önemli tetikçilerinden olan, son yıllarda ise AK Parti nefretini, kişisel web sitesi yetkinreport.com'da kusan Murat Yetkin, yine kafa çıkardı. Son yazısında "Erdoğan taktik değiştiriyor, seçime düşen depreme sarılır" gibi iğrenç ve haddini aşan ifadeler kullanan Yetkin, "Türkiye’yi sarsan, hayatları söndüren deprem silsilesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Tayyip Erdoğan’ı da seçim taktiğini değiştirmek zorunda bıraktı." değerlendirmesini yaptı. 

Yetkin yazısında, "Hem Ankara’da iktidar çevrelerinden alınan izlenim hem de Erdoğan’ın son hamle ve çıkışları Cumhurbaşkanının devletin yapacağı deprem onarım ve yeniden inşa faaliyetini AK Parti’nin seçim kampanyasına dönüştürme hazırlığında olduğunu gösteriyor. Bu taktik deprem felaketi ardından yaşanan sorunların getirdiği tepkiyi 'Ancak ben düzeltirim, bir yılda düzeltirim' gibi çaresiz kalan insanların inanmak isteyeceği sloganlarla neredeyse tamamen iletişim ve algı yönetimi yöntemlerine dayanıyor." diyerek asıl algı operasyoncusunun kendisi olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu. 

 

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Yorumlar

a.d.

İyi aile çocuğu.......
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