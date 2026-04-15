Aydın Büyükşehir Belediyesinden Söke’ye 75 Milyon Liralık altyapı yatırımı

Aydın genelinde yürüttüğü altyapı hamlelerine hız kesmeden devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke’nin Yenidoğan Mahallesi’ni kapsayan kapsamlı kanalizasyon projesinde saha çalışmalarına start verdi. ASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje, bölgede zemin aplikasyon işlemlerinin başlamasıyla resmiyet kazandı. Teknik detayları paylaşılan dev yatırım bünyesinde; 9 bin 700 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşenecek, sisteme entegre edilecek 300 adet muayene bacası ve 210 adet parsel bacası inşa edilecek. Yaklaşık 75 milyon Türk lirası maliyetle hayata geçirilen bu proje tamamlandığında, mahalle sakinlerine uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek dayanıklı ve modern bir altyapı sistemi sunulmuş olacak.

Kentin dört bir yanındaki yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin geleceğini inşa ettiklerini kaydederek: "Tüm ilçelerimizde yatırım, proje ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyor, Aydınımızın bugünü için olduğu gibi yarınları için de çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. Bu yeni altyapı atağı, Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki planlı gelişim ve sürdürülebilir kentleşme vizyonunun bir parçası olarak dikkat çekiyor.