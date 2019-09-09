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Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, kayıtlara başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın yedi farklı bölümü için kurs kayıtlarına başlandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:48
Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, kayıtlara başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın yedi farklı bölümü için kurs kayıtlarına başlandı. Yeteneklerini değerlendirmek isteyen tüm Aydınlıları tamamen ücretsiz düzenlenen kurslara davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Geçen yıllarda olduğu gibi Aydın’ın kültür dünyasına yeri yetenekler kazandıracağımız kurslarımızı bu yıl da açıyoruz. Her yaştan Aydınlıyı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.


Bölümlere kayıtlar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılırken bugün başlayan kursların kayıtların 12 Ekim’e kadar devam edeceği belirtildi.


Yetenek sınavıyla kursiyer alınacak bölümlerden müzik bölümünün toplam eğitim süresi üç yıl. Haftada dört saat ders verilecek bölümde 15 farklı enstrümanın eğitimi verilecek. Müzik bölümünün sınavları ise 11-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.


Konservatuvarda ayrıca Ritim Atölyesi ve Ritim Terapi Grubu, Türk halk oyunları bölümü, çocuklar için bale, çocuk korosu, çocuklar için Türk halk oyunları, Latin dansları için de bölümlerin açılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:48
  1. konser
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