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Aktüel

Aydın BŞB, Didim’de kaldırım çalışması başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Didim’in girişinde sürdürülen yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım çalışması başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:52:19 -
Aydın BŞB, Didim’de kaldırım çalışması başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Didim’in girişinde sürdürülen yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım çalışması başlattı.


Didim-Akbük-Söke yolu üzerinde şehir merkezi girişiyle ilgili sürdürülen yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede kaldırım çalışmaları başlatıldı. Didim girişinde Aydın BŞB Fen İşleri dairesine bağlı ekiplerinin yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede kaldırım çalışması başlatıldı. 75. Yıl Sanayi Sitesi önündeki kavşak ile sanayi kavşağı arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik kısımda kaldırım çalışması sürdürülürken, çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.


Bölgede yapılan kaldırım çalışmasının tamamlanmasının ardından yol üzerindeki esnaflarında hem malzeme indirme hem de müşterilerini karşılamak noktasında yaşadığı mağduriyetler de çözüme kavuşturulacak.

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