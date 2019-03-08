0553 313 94 23

Aydın: “Boğazın altından geçecek tünel biterse Beykoz rahatlayacak”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında katıldığı Soğuksu’daki Giresun Görele Esenli Köyü Derneğinin programında, “2023’den sonra ilk başlayacak yerler arasında Beykoz var.

08 Mart 2019 Cuma 16:06
Aydın: “Boğazın altından geçecek tünel biterse Beykoz rahatlayacak”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında katıldığı Soğuksu’daki Giresun Görele Esenli Köyü Derneğinin programında, “2023’den sonra ilk başlayacak yerler arasında Beykoz var. Ancak boğazın altından geçecek 3 katlı tünel çalışması var. Bu biterse buraya çok güzel bir kolaylık sağlayacak” dedi.


31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Soğuksu’daki Giresun Görele Esenli Köyü Derneğinin programına katıldı. Vatandaşlar tarafından kemençe ile sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, dernekteki kadınlarla selamlaştıktan sonra çocukları da severek ellerini öptü. Kadınlar tarafından hazırlanan ve ikram edilen yiyecek ile içecekleri geri çevirmeye Aydın, burada günün anlamına binaen bir konuşma yaptı.



“Kadınsız, ailesiz yaşam olmaz”


Başkan adayı Aydın, “Öncelikle kadınlarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, annelerimiz her zaman mutlu olsunlar, temenni ve arzumuz bu yöndedir. Rabbim bir sıkıntı yaşatmasın, eksiklerini göstermesin, en önemlisi de odur. Ben evlilikte 37. yıla girdim, 2 tane de torunum var. Yani kadınsız, ailesiz yaşam olmaz. Erkeksiz de olmaz. Allah hep böyle güzel günlerde bir arada eylesin” dedi.


Aydın, kadınlar günü konuşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım’ın bir televizyon programında Beykoz ile ilgili yaptığı metro çalışmaları hakkında konuştu. Aydın, “Şimdi başlayan 2023 kadar bitmesi planlanan metro çalışmaları var. O çalışmalarda Beykoz yok ama 2023’den sonra ilk başlayacak yerler arasında Beykoz var. Çalışma şimdi başlayacak yani kazma vurulacak. Bugün kazma vurulsa Beykoz’un metrosu 4 yılda bitiyor. Bugün kazmayı vursanız hiçbir aksilik olmasa 4 yıl sürüyor. Bugün kazma vurabilmeniz için minimum 1 yıl proje çalışması yapmanız lazım. 5-6 aylık bir kısmı yapılmış İBB’de duruyor. Önce ihalesini yapacağız bu 6 ay alacak. 1 yıl da detay çalışma oluyor” ifadelerini kullandı.



“Boğazın altından geçecek tünel biterse Beykoz rahatlayacak”


Başkan adayı Aydın, “İBB Başkan adayımız Binali Yıldırım ile görüştüm. O dün televizyonda da anlattı, bu konuyu söyledi. İhalesi yapılmış devam edenler biter bitmez ilk başlayacak yer burasıdır. 2023 sonrası hedefler var ya şu an 70 milyarlık metro çalışması devam ediyor. Kolay da bir iş değil. Bir de tünel meselesi var. O tünel bu dönem başlayıp bu dönem bitecek. Artı bir de boğazın altından geçecek 3 katlı tünel çalışması var. Bunlar biterse buraya çok güzel bir kolaylık sağlayacak” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Somali güneş ve rüzgar enerjisinde fırsatlar barındırıyor"
    1. "Somali güneş ve rüzgar enerjisinde..
    2. Kuzey Makedonya'da Suriye'deki tutuklu..
    3. Bakan Kurum proje hakkında konuştu:..
    4. FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi..
    5. GAÜN’de iş hayatında kadının gücü..
    6. Liglerde play-off maçları tarihleri..
    7. Başkan Öztürk 8 Mart Dünya Kadınlar..
    8. Galatasaraylı futbolcular, eşlerine..
    9. Kastamonu MHP İl Başkanlığı Pınarbaşı..
    10. Girişimci Kadınlar konferansı..
    11. Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal..
    12. Kano’da 5 sporcu milli takım forması..
    13. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan..
    14. Derede kaybolan Kader Buse'nin babası..
    15. KPSS’siz personel alan kamu kurumları..
    16. "Elektrikte hizmet anlayışı farklı bir..
    17. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi öğrencilerin..
    18. Ünlü hayırsever Monik İpekel:..
    19. Atiker Konyaspor taktik çalıştı
    20. Kadın Meclislerinden 8 Mart açıklaması
    21. SAÜ’de proje yönetimi eğitiminin..
    22. "'Sıfır Atık' projesi bir kadın..
    23. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan,..
    24. Ortaylı; “Tarihin önemli insanları..
    25. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sergi
    26. Türkiye Gençler Serbest Güreş..
    27. Çınar’dan büyüme değerlendirmesi
    28. Jandarmadan kadınlara karanfilli jest
    29. Avan proje ve ön fizibilite raporu..
    30. Milas’ta uyuşturucu operasyonu: 1..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem