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Ayder Yaylası'nda salıncak kazası!

Ayder Yaylası'nda, bir süredir tartışma konusu olan salıncaklarda bugün korkutan bir kaza yaşandı. Salıncak üstünden düşen 40 yaşındaki adam, olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasta yakınlarıyla salıncak sahipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, polis olaya müdahale etti.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:52
Ayder Yaylası'nda salıncak kazası!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ziyarete gelen Cahit D. (40), görüntü kirliliği oluşturduğu tartışmalarıyla gündemde olan salıncaklardan birinde sallanırken, düşüp, yaralandı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

Çamlıhemşin'in ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ailesiyle ziyarete gelen Cahit D., burada bulunan ve son günlerde görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılıp, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların birinde sallanmaya başladı. Cahit D., bir süre sonra salıncaktan düşerek, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi geldi. Cahit D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit D.'nin bacağı ile vücudunun bazı yerlerinden yaralandığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Gerginlik çıktı

Öte yandan olay sonrası Cahit D.'nin yakınları ve salıncak sahipleri arasında kısa süreli gerginlik oldu. Jandarma ve çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik sona ererken, salıncak sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Salıncaklar tartışma konusu oldu

Çamlıhemşin ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi de uygulanacak ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışmalara yol açmıştı. Yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermiş, Rize Valiliği de harekete geçmişti. Valilik tarafından salıncakların kaldırılması için sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:52
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