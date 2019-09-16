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Ayder Yaylası salıncakların ardından çöplerden de temizleniyor

Rize’de 1 Eylül itibariyle salıncaklardan temizlenen Ayder Yaylası bu kez halkın da katılımı ile çöplerden temizlendi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:15
Ayder Yaylası salıncakların ardından çöplerden de temizleniyor

Rize’de 1 Eylül itibariyle salıncaklardan temizlenen Ayder Yaylası bu kez halkın da katılımı ile çöplerden temizlendi.


Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’ne bağlı Ayder Yaylası’nda Dünya Çöp Toplama Günü etkinlikleri kapsamında çöp toplandı. Vatandaşlarve protokolün el ele vererek gerçekleştirdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikten önce bir açıklama yapan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu "Temiz çevre, temiz toplum ve geleceğimiz için Ayder bölgesinde memleketimiz için, bu cennet vatanımızda çöpün toplanması için değil atılmaması için böyle bir etkinlik yaptık. Bugünün münasebetiyle dünaya mesaj vermek istedik" dedi.


Daha sonra eldivenlerini giyen Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Kaymakam Soner Divli, protokol üyeri ve vatandaşlar yayla boyunca çöp topladı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:15
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