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Spor Aydeniz Et Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan, oyuncularına güveniyor
Spor

Aydeniz Et Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan, oyuncularına güveniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:28:09 -
Aydeniz Et Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan, oyuncularına güveniyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da görevine geçen hafta başlayan teknik direktör Cihat Arslan, ligin sağlam takımlarından biri olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulunun kendisiyle çalışma isteğini ilettiğini, ardından kendisini tercih etmelerinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Görevi kabul ederken hiçbir şart koşmadığını, talepte bulunmadığını aktaran Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Takımda güzel bir atmosfer var. Ama Kovid-19 sürecinde teknik direktörlerin işleri daha zor. Sonradan gelmenin sıkıntılarını da yaşıyoruz. Kendi memleketimiz olduğu için hem de işimiz gereği takımın bütün naklen yayınlanan maçlarını izledim. Tabii ki kafamızda bir analiz var. Ama bu Kovid-19 sürecinde ilk etapta 14 futbolcu, daha sonra 5 futbolcu pozitif çıkınca biraz planlarımız değişti. Buna da adapte olmaya çalışıyoruz.

İnandığımız, güvendiğimiz futbolcular 1-2 hafta oynayamayacak. Bu zorlu süreci içeride bulunan genç, karakterli oyuncularla doğru yönetmeye çalışıyoruz. İnandığım bir şey var; hastalık ve sakatlık süreçleri geçtiği zaman Allah'ın izniyle bu ligin sağlam bir takımı olacağız. Bunu hem çalışmalarda hem de saha dışındaki davranışlarda görüyorum. Bu ligin sağlam takımlarından biri olma yolunda ilerliyoruz."

Arslan, rakiplerine her zaman saygı duyduğuna değinerek, sahaya çıkan her oyuncunun değerli olduğunu vurguladı.

Ligin 14. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Balıkesir'de Eskişehirspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Arslan, maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

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