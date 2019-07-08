0553 313 94 23

Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif

Milletvekili Aydemir, Beyatlı’nın İstanbul için yazdığı ‘Bir Başka Tepeden’ şiirini paylaşarak, ‘Beyatlı, ‘Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer’ diyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif

Milletvekili Aydemir, Beyatlı’nın İstanbul için yazdığı ‘Bir Başka Tepeden’ şiirini paylaşarak, ‘Beyatlı, ‘Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer’ diyor. Erzurum’un her semtini ziyaretimizde bu derin sevdayı hissediyor ve biz de diyoruz ki, ‘Erzurum’un sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. ‘ dedi.


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yasama çalışmaları Erzurum etabında Mahallebaşı, Gülahmet ve Tahtacılar semtlerinde vatandaşlarla buluştu. Esnafın konuğu olan Milletvekili Aydemir, Erzurum odaklı sohbetlerde, 2023 sürecinde kaydedilecek yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi, beklenti ve talepleri tespit etti.


AYDEMİR HATIR SORDU, DUA ALDI


Güzergah üzerinde, vatandaşlarla görüşen Milletvekili Aydemir, hatır sordu, dua aldı. AK Partiye büyük bir teveccüh olduğu, 2002’den bu yana AK Partiye destek ve ilginin artarak devam ettiğine sahada şahit olduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Gülahmet-Tahtacılar bölgesinde esnaf ve hemşehrilerimizle kucaklaştık. Dualara muhatap olmak ne büyük lütuf, ne büyük nimettir. Nasibdar kılana sınırsız şükür.’ değerlendirmesini yaptı.


TAZİYE ZİYARETİ


Erzurum çalışmaları düzeyinde taziye ziyaretlerinde de bulunan Milletvekili Aydemir Çobanoğlu ailesinin acısını paylaştı, taziyelerini sundu. Aydemir,‘Yusuf ve Musa Çobanoğlu kardeşlerimin anneleri, dostlarımız Mehmet ve Salih Koç’un ablalarını rahmete uğurladık. Mekanı cennet olsun; Cenab-ı Hakk’ın sabır nimeti aileyi kuşatsın inşaallah.’ niyazında bulundu.


MAHALLEBAŞI RABİA İMANINI TAŞIYANLARIN OTAĞIDIR


Milletvekili Aydemir, Mahallebaşı - Gülahmet semtlerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlik ve çocukluk yıllarının geçtiği Mahallebaşı’nın dünü ve bugünüyle özel ve güzide bir tarihe sahip olduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Mahallebaşı bir kardeşlik adresidir. Mahallebaşı Rabia imanını taşıyanların otağıdır. ‘ ifadesini kullandı.


MAHALLEBAŞI NOSTALJİSİ


Mahallebaşı’nın Erzurum için sadece bir semt olmaktan öte, özel bir anlam içerdiği, kentin sosyal ve ekonomik kalkınma sürecine hayati ölçüde katkı sunan değerler barındırdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesiyle semtin tarihi imajıyla güncelin buluştuğu, değerlerin gün yüzüne çıkarıldığı bir görünüme kavuşacağını söyledi.


AK BELEDİYECİLİK MODELİ


Üç semtin sokaklarında gerçekleştirdiği gezide, hafta sonunu geçiren Erzurumlularla söyleşen Milletvekili Aydemir, AK Belediyecilik modeliyle, Erzurum’un tarihi dokusu üzerinde yeni bir yükseliş kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, halkın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından gerçekleştirilen dönüşümü takdirle karşıladığını bildirdi.


‘SADE BİR SEMTİNİ SEVMEK BİLE BİR ÖMRE DEĞER’


Milletvekili Aydemir, Erzurum’un her mahalle ve sokağının bir öyküsü olduğu, semtlerin il tarih ve dokusuna ait muhterem ve müstesna izler taşıdığını belirterek, Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul için yazdığı ‘Bir Başka Tepeden’ şiirini paylaşarak, ‘Merhum Beyatlı, bir şehir sevdasını anlatırken; ‘Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer/ Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul/ Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer’ diyor. Erzurum’un her semtini ziyaretimizde bu derin sevdayı hissediyor ve biz de diyoruz ki, ‘Erzurum’un sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. Erzurum’a sevdalı olmak ne büyük rütbe. ‘ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emeklilere promosyon jesti
    1. Emeklilere promosyon jesti
    2. AK Parti'den ekonomide düzenlemeler..
    3. İşte sıcak günlere damga vuran..
    4. Yeditepe Üniversitesi’nde mezuniyet..
    5. Türkiye bu olayı konuşuyor: Neymar..
    6. Başkan Kocaman çalışmaları inceledi
    7. Firma vazgeçti, engellilerin umudu..
    8. AK Parti'den açıklama geldi! 4 ay..
    9. Zerde | Osmanlı saraylarından yadigar,..
    10. Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan..
    11. Siirt’te beton mikseri devrildi: 1..
    12. Kremlin Sözcüsü Peskov: “S-400’ler..
    13. “Helal Turizm” sektörünün gelişmesi..
    14. Başkan Büyükgöz Ürdün’de Gebze’yi..
    15. Aksa Doğalgaz 3 milyon aboneye ulaştı
    16. Sivas’ta Canlı Hayvan ve Ot Borsası..
    17. Gümüşhane'de minibüs şarampole..
    18. Konyaspor, Konya’daki hazırlıklarını..
    19. Trafikte kendisine yol vermeyen gence..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’te
    21. Gercüş’te biçerdöverler tarlaya girdi
    22. AVM ciro endeksi, mayıs ayında yüzde..
    23. Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Ehl-i Beyt’i..
    24. AVM ciro endeksi mayısta yüzde 23,1..
    25. Gizem Özer Türkiye şampiyonu oldu
    26. Dünya genelinde 2017'de 464 bin kişi..
    27. Kız çocuğu asker eğlencesinde..
    28. Ödemiş’te sokak basketbolu heyecanı
    29. Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper..
    30. Hakkari Belediyesi haziran ayı..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”