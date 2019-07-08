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Aydemir: ‘Dadaşlık, emsalsiz haslet’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Erzurum; şehri için hayırlı rüya görenlerin niyazı, Rabia imanıyla güzel düşünenlerin duası, bu mübarek şehre gönül adayanların sevdası, Alvarlı Efe Hazretleri ufkunda dadaşlık davasına sahabetlik edenlerin dirayetiyle ülkede 2023’lerin en gelişmiş 10 ili arasında yer alacaktır.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
Aydemir: ‘Dadaşlık, emsalsiz haslet’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Erzurum; şehri için hayırlı rüya görenlerin niyazı, Rabia imanıyla güzel düşünenlerin duası, bu mübarek şehre gönül adayanların sevdası, Alvarlı Efe Hazretleri ufkunda dadaşlık davasına sahabetlik edenlerin dirayetiyle ülkede 2023’lerin en gelişmiş 10 ili arasında yer alacaktır. ‘ dedi.


‘ÖNEMLİ OLAN DADAŞLIK ÇİZGİSİNİ KORUMAKTIR’


‘Önemli olan Erzurum’da tarif ve tasvirini bulan değerlere sahip çıkmak, dadaşlığın kaydettiği çizgiyi korumaktır. ‘ diyen milletvekili Aydemir, ‘Bizim dadaşlık gibi öyle bir muhteşem, aziz ve benzersiz hasletimiz var ki, buna sahip çıktığımız ve bu değerin farkını koruduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. ‘ kaydını düştü.


AYDEMİR’DEN İLÇE ZİYARETLERİ


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yasama çalışmaları Erzurum etabında Oltu, Tortum ve Uzundere ilçelerinde inceleme ve istişare ziyaretlerinde bulundu. İlçelerde esnaf ile bir araya gelerek, Erzurum ekonomisi, sosyal gelişmeler odağında tefekkür buluşması gerçekleştiren Aydemir, geçilen hafta içinde hakka uğurlanan Erzurumlular için taziye ziyaretinde bulundu.


OLTU SANAYİSİ


Milletvekili Aydemir’in Oltu ziyaretinde ilk durağı Oltu Organize Sanayi Bölgesi oldu. Burada işadamları, sanayiciler ve sanatkarlarla buluşan Milletvekili Aydemir, İstişare sonrası yaptığı açıklamada, ‘Bir çok İl’den daha gelişmiş sanayi bölgesi olan Oltu Erzurum’a her manada değer katıyor. İl ekonomisi için katma değer üretiminde yarışan kardeşlerimize minnettarız. ‘ dedi.


ESNAFTAN SEKMEN’E TEŞEKKÜR


Oltu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinde esnafın bölge ve il ekonomisine değgin tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, markalaşma üzerinde durdu. Oltu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetici ve üyelerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından alanda gerçekleştirilen çevre düzenlemesi çalışmalarına teşekkür ettikleri ve övgüde bulunduklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Oltulu kardeşlerim adına Başkanımız sayın Sekmen’e müteşekkir kaldığımızı kaydetmek istiyoruz.’ değerlendirmesini yaptı.


AYDEMİR’DEN TAZİYE ZİYARETİ


Milletvekili Aydemir Oltu’da Macit ailesinin acısına ortak oldu. Aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileyen Milletvekili Aydemir, ‘Oltu ilçemizin rahmete ulaşan sevilen siması, “Ustalık” kavramına renk ve anlam kazandıran Ömer Macit için taziye ziyareti yaptık. Evlatları Ahmet ve Mehmet Macit beyler kıvam ve olgunluklarıyla babalarına ilanihaye rahmet okutacaklar. Mekanı cennet olsun.’ dedi.


AYDEMİR GÜLCÜ AİLESİNİN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI


Milletvekili Aydemir, Oltu çalışmaları kapsamında, bilahare, AK Parti ilçe Başkanı Efdal Gülcü’nün mutluluğunu paylaşarakEmre Gülcü’nün düğün törenine katıldı, ‘Evlilik, gençlere, ailelere huzur ve mutluluk taşısın inşaallah. İki cihan saadeti diliyoruz.’ niyazında bulundu.


AYDEMİR YAYLA’LILARIN KONUĞUYDU


Oltu dönüşü Uzundere ilçesine bağlı Yayla köyünde ağırlanan Milletvekili Aydemir, burada gençlerle söyleşti. Köy konukevinde yapılan istişare toplantısında orman içi köylere ilişkin gerçekleştirilen düzenlemeleri aktaran Milletvekili Aydemir,Orman içi yollar hakkında Yayla köyü sakinlerinin beklentilerini değerlendirdi.


AYDEMİR TORTUMLULARLA BİR ARAYA GELDİ


Ak Parti Erzurum Milletvekili Aydemir’in Erzurum’da gerçekleştirdiği yasama mesaisinin bir diğer adresi Tortum ilçesiydi. Tortum ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Aydemir,Doğalgaz çalışmalarına dönük hızlandırılma taleplerini aldı. Tortumluların, ‘AK parti ile Tortum’un çehresi değişti’ tespitlerine ortak olan Milletvekili Aydemir, 2023 sürecinde ilde kaydedilecek yatırım ve kamu hizmetlerine dair bilgi verdi.


AYDEMİR UZUN AİLESİNİN ACISINI PAYLAŞTI


Milletvekili Aydemir Tortum’da Uzun ailesini ziyaret ederek, taziyelerini sundu.AK Parti eski ilçe başkanı Lokman Uzun’a kayınpederinin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileyen Milletvekili Aydemir,


“Lokman Uzun başkanımıza taziye ziyaretinde bulunduk. Kayınpederi için “Her ölüm erkendir” tespitiyle mekanı cennet olsun niyazında bulunduk. Rahmet olsun. dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
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