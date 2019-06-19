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Aydemir, Beykoz’da Dadaşlara seslendi

İstanbul’da 23 Haziran Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Hemşeri Buluşmaları Platformunda çalışmalarını sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Şirinevler ve Beykoz’da Erzurum Derneklerini ziyaret etti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:29
Aydemir, Beykoz’da Dadaşlara seslendi

İstanbul’da 23 Haziran Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Hemşeri Buluşmaları Platformunda çalışmalarını sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Şirinevler ve Beykoz’da Erzurum Derneklerini ziyaret etti. Beykoz Hınıs-Tekman Derneği ile Şirinevler Aşkaleliler Derneğinde Erzurumlularla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, dadaşlarla seçim sürecini değerlendirdi.


BEYKOZ HEMŞEHRİ BULUŞMASI


Milletvekili Aydemir, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Hınıs ve Tekman AK Parti ilçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Beykoz Tekman-Hınıs Derneğinde hemşehri buluşmasını gerçekleştirdi.


‘DADAŞLARIN KAVLİ BİR’


Hınıs ve Tekmanlı hemşehrilerine seslenen Milletvekili Aydemir,23 haziran seçiminde İstanbul’da yaşayan Erzurumluların ortak bir kararda buluştukları, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a destekte kavil ettiklerini belirterek, ‘Tarihimiz bütününde özel ve yüksek bir manayı temsil eden Erzurum’un evlatları, asil vicdan ve dirayetlerinin gereğini yapacaktır. Minnettarız ‘ dedi.


BEYKOZ BELEDİYESİ ZİYARETİ


Milletvekili Aydemir, Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Mustafa Ilıcalı ve Çalışma Grubuyla birlikte Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret ederek, başarı dileklerini paylaştı.


Aydemir, ‘Çalışmalarıyla 3 dönem Zeytinburnu’nu mamur kılan başkanımız, inanıyoruz ki, Beykoz’da da hizmet ve başarının mimarı olacaktır. Allah muini olsun.’ dedi.


ŞİRİNEVLERDE AŞKALELİLERLE İSTİŞARE


Milletvekili Aydemir ve çalışma grubunun bir diğer ziyaret adresi Şirinevler Aşkaleliler Derneği oldu. ‘Şirinevlerin şirin mekanı Aşkaleliler Derneğimizin misafirperverliğine teşekkür ediyoruz. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Bedenleriyle farklı zeminleri paylaşsalar da yüreklerine nakşettikleri muhabbetle her daim Erzurum’u yaşayıp,Erzurum’u yaşatıyorlar. Erzurum irfan ve asaletini İstanbul’da temsil eden Dadaşlara müteşekkiriz’ değerlendirmesinde bulundu.


AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ


23 Haziran Seçimi Dadaş Buluşmalarını değerlendiren Milletvekili Aydemir, Erzurumluların bulundukları her yer ve mevkide Rabia imanını temsil ettiğini; kardeşlik, birlik ve beraberlik hukukunda gönüllerini buluşturduklarını vurgulayarak, ‘Milli Şairimizin Birlik manzumesinde kaydettiği gibi, ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. ‘ dadaşların ortak duruşu budur. Rabbim hepimizi Dadaşlık ölçü ve kıvamında daim kılsın.’ niyazında bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:29
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