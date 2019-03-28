Aydemir, ‘Aziziye Ruhu her daim galip gelecektir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘31 Martta aklı selim yine galip gelecek; huzur, güven ve istikrar kazanacaktır. Ezanı ıslıklayanlar, Yeni Zelanda’da Müslümanları kurşunlayanlar, Mescidi Aksa’yı boynu bükük bırakanlar, Müslüman mülkü Golan’ı peygamber katillerine peşkeş çekenlerin izinde gidenlere ise Yüce Milletimiz dur diyecektir. ‘ dedi.

SEÇİMİN ÖZEL MANASI

31 Mart seçimlerinin, yerel olmak yanında, özel bir mana ve önem gösterdiği; 28 şubatlarla inanç sahiplerine zulmü reva görenler, 15 temmuzlarda milli iradeye kefen biçenlerin, yeni senaryo ve tezgahlarla milli iradeyi susturmak, şerri ve ihaneti hakim kılmak peşinde olduklarını hatırlatan Milletvekili Aydemir, Aziziye ruhuna bürünmüş dadaşlar onlara geçit vermeyecektir.’ kaydını düştü.

‘MİLLİ İRADE RABİA SETTİ ÇEKECEKTİR’

Milletvekili Aydemir, ‘Ekonomiden sosyal yaşama kadar perde perde şer senaryoları yazarak, yüce milletimizin 2023’lere damga vurmak kararlılığını yok etmek peşinde olanlar, 31 Martta milli irade dirayet ve metanetiyle bir kez daha gerileyecek;ruhunu İstiklal marşının özüyle besleyen, Devletin bekasına can adamaya amade milli irade, onların önüne Rabia setti çekecektir.’ dedi.

31 MART SÜRECİNDEKİ OLAYLAR İYİ OKUNMALIDIR

31 mart sürecinde yaşanan olaylar, sosyal ve ekonomik gelişmeler, küresel boyuttaki vahim vakaların iyi okunması gerektiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, tüm küresel şer odaklarının Cumhur ittifakı karşısında olmalarının ortak ve dessas bir emeli ortaya koyduğunu vurgulayarak, ‘Şer cephesi oluşturanların hain niyetleri İslam Aleminin, Türk Dünyasının sesi ve lider ülkesi Türkiye’nin asırlara damga vuracak kutlu yürüyüşünün önünü kesmek, Şüheda ruhunu taciz etmektir. Milli irade onlara izin vermeyecektir.’ ifadesini killandı.

DADAŞLAR, 28 ŞUBATÇILARA GEÇİT VERMEYECEK

Yüksek haysiyet ve vicdan sahibi dadaşların, 31 Mart seçimlerinde ortak bir mesaj vereceği, bunun ‘‘Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var’ kaydı olacağını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimiz ruh ve mana erleriyle, 31 martı meşum emellerine yol açmak için milat görenleri, 28 şubat zihniyetini yeniden hortlatmak isteyenleri zillete mahkum kılacaktır.’ dedi.

“ÇAYLAR SİZDEN SOHBET BİZDEN” OTOBÜS PROGRAMI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir seçim çalışmaları kapsamında Aziziyeli dadaşları ziyaret etti. Aziziye Belediye Başkan ve adayı Muhammed Cevdet Orhan ve Cumhur ittifakı heyetiyle birlikte ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden, kanaat önderleriyle buluşan Milletvekili Aydemir, Söğütlü ve Çiğdemli mahallelerinde dadaşların konuğu oldu. İl ve Aziziye ilçe Kadın Kollarının düzenlediği “Çaylar sizden sohbet bizden” otobüs programına iştirak eden Cumhur İttifakı heyeti, Aziziye’de belediyecilik kaydında gerçekleştirilen yatırım ve çalışmaları paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKININ YEREL YAKLAŞIMI

İlçedeki muhtarlık ofislerini ziyaret eden Muhammed Cevdet Orhan ve Milletvekili Aydemir, ofislerden hizmet alan Aziziyelilerle istişare etti. AK parti iktidarıyla birlikte yerel yönetimlerde reform yaşandığına dikkat çeken seçmenlerin, hayır dualarına ortak olan Aydemir, ‘Cumhur ittifakı bu reform sürecine yeni bir güç katacaktır. ‘ dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Başkan Orhan’la birlikte, Ilıca’da faaliyetini sürdüren Dikiş Nakış kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerin görüş ve tespitlerini alan Milletvekili Aydemir, AK Parti dönemiyle birlikte belediyeciliğin yeni bir kimlik ve yaklaşım kazandığını, rutin hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyeciliğin önem bulduğunu, kadın istihdamına destek veren yatırımlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

CUMHUR HEYETİ ÇİĞDEMLİ’DEYDİ

Milletvekili Aydemir ve Cumhur İttifakı heyeti mahalle ziyaretleri kapsamında Çiğdemli’nin konuğu oldu. Dadaşların evlerinde ağırlanan heyet, seçim sürecini değerlendirdi, Aziziye Belediyesinin kırsal kesim yaklaşımı ve bu odakta beklenti ve öngörüleri aldı. Çiğdemli sakinlerinin duruş ve kararlılığını,‘Çiğdemli, Doğal güzelliğinin yanı sıra tebessümü sadaka bilen insanıyla uğrayana özel kıvam aşılıyor’ ifadeleriyle tarif eden Aydemir, gösterilen ilgiye teşekkür etti.

ORHAN VE AYDEMİR’DEN SÖĞÜTLÜ BULUŞMASI

Cumhur Heyetinin Aziziye’deki bir diğer adresi Söğütlü oldu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Söğütlülerle son 5 yılda hayata geçirilen hizmet ve yatırımları paylaştı, 2023 sürecinde kaydedilecek projeleri paylaştı. Aziziye’nin sosyal ve ekonomik yatırımlarla marka ilçe düzeyine çıktığına işaret eden Orhan, Gönül Belediyeciliğiyle bu sürecin daha da güçleneceğini ifade etti.

AYDEMİR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TESPİTİNİ PAYLAŞTI

Aziziye çalışmaları sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘“Bizi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizi ekonomimizi çökerterek işimizle, aşımızla tehdit edenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizi birbirimize düşürerek arada kendi hesaplarını görmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz” vurgusunu paylaşarak; ‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda yürüme azim ve kararlılığında olan Aziziyeli Dadaşlar ilçenin ismiyle müsemma bir duruşu bir kez daha kaydedecek, 31 martta kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhu galip gelecektir.’ dedi.