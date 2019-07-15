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Aydemir: ‘15 temmuz milli dirayet vurgusudur’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Milli hafıza, FETÖ iblislerince demokrasi değerleri odağında benliğine karşı sahnelenen ihaneti asla unutmayacak; milli vicdan hainler güruhu ve işbirlikçilerini her dem lanetleyecek; milli irade 15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kaydettiği milli dirilişini sürdürecektir.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:53
Aydemir: ‘15 temmuz milli dirayet vurgusudur’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Milli hafıza, FETÖ iblislerince demokrasi değerleri odağında benliğine karşı sahnelenen ihaneti asla unutmayacak; milli vicdan hainler güruhu ve işbirlikçilerini her dem lanetleyecek; milli irade 15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kaydettiği milli dirilişini sürdürecektir. ‘ dedi.


‘BU MİLLETE KEFEN BİÇENİN AKİBETİ BERBAD OLUR’


15 Temmuz 2016’da küresel ihanet odaklarıyla birlikte, FETÖ iblislerinin Türk Milletine kefen biçmeye kalkıştığı;milli iradenin vatanın birliği, devletin dirliği, milletin bölünmez bütünlüğü hassasiyet ve dikkatiyle destansı bir varoluş mesajı vererek hain planı bozduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bu millete kefen biçenin akibeti berbad olur. 15 Temmuz böylesi bir kararlılığın ve gerçeğin ifadesidir.’ değerlendirmesini yaptı.


15 TEMMUZ MİLLİ DİRAYET MESAJIDIR


15 Temmuz’da; senaryosu, Selçukludan günümüze, Türk Milletine haince bakanlar tarafından yazılan; vicdanını Anadolu Coğrafyasının temsil ettiği değerlere düşman olanlara satanlarca sahnelenen bir ihanetin ortaya konulduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ’15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi iyi okunmalı, sebepleri, saikleri ve sonuçları doğru değerlendirilmeli ve ders çıkarılmalıdır. FETÖ iblislerinin temsilcisi olduğu şer cephesine karşı her vakit uyanık bulunulmalıdır. ‘ dedi.


MİLLİ İRADE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN UFKUNDA BULUŞTU


‘15 Temmuz 2016 hainlerin matemi, milli iradenin ise bayramıdır’ diyen Milletvekili Aydemir, Türk Milletinin darbe girişimi karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kaydettiği, dünya tarihinde emsali bulunmayan diriliş destanının küresel demokrasi tarihine önsöz olduğunu;milli iradenin feraset, basiret ve dirayetiyle, milli şairimiz Akif’in ‘Tükürün milleti alçakça vuran darbelere/ Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere’ kaydını düştüğünü söyledi.


15 TEMMUZDAKİ DARBE GİRİŞİMİ KÜRESEL BİR İHANET PLANIDIR


Milletvekili Aydemir, yeryüzünde mağdur ve mazlum milletlerin hamisi, bölgesinde adalet, hak ve insani değerlerin temsilcisi Türk Milletine karşı, ihanet odaklarının her devirde bir cephe oluşturduğu; Malazgirt’in, Fethin, Çanakkale’nin ve Aziziye’nin intikamı peşinde olan insanlıktan nasipsiz küresel şer güçlerinin milli iradeye kefen biçmek adına yeni tezgahlar kurduğunu kaydederek, ‘FETÖ iblislerinin 15 temmuzdaki darbe girişimi küresel bir ihanet planıdır.’ dedi.


“YÜCE MİLLETİMİZ İHANET ŞEBEKELERİNİN KANDİLLERİNİ SÖNDÜRMEKTE KARARLIDIR”


‘Yüce milletimiz ihanet şebekelerinin Kandillerini söndürmekte kararlıdır’ diyen Milletvekili Aydemir, ’27 Mayıstan 12 Marta, 12 Eylül’den 28 Şubata, yüce milletimizi vesayet altına almak isteyenşer odakları 15 Temmuz’da yeni bir ihanet girişiminde bulunmuş, milli ve manevi değerlerine vefa ve sadakatte engel tanımayan Aziz Milletimiz, tarihe geçen eşsiz metanet ve duruşuyla hainleri zillete mahkum kılmıştır. 15 Temmuz’da fitne, ihanet ve şer cephesi veyle gömülmüş, milli irade imanı galip gelmiştir. Yerleşik tabirle, hak yine galip olmuş, batıl yine zail olmuştur.’ ifadesine yer verdi.


FETÖ İBLİSLERİNE LANET, ŞEHİTLERE RAHMET


Milletvekili Aydemir, “15 Temmuz’da tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet imanıyla, milli irade mukaddesatı uğrunda canlarını adayan şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnetleanıyor;15 temmuzda kutlu bir dirilişe öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve milli iradeye saygılarımızı sunuyor, milli ve manevi değerlere vefa ve sadakat ahdimizde kararlılığımızı paylaşıyoruz. ‘ dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:53
  1. doğa

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