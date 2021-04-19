Aydem halka arz ediliyor! Aydem hissi nasıl alınır? Aydem talep toplama süresi ne zaman?

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin halka arzında talep toplama bugün başlıyor. Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ’den yapılan açıklamaya göre, halka arzda bugün başlayan talep toplama süreci 22 Nisan Perşembe sona erecek.

Aydem hissesi ne kadar?

Aydem halka arz fiyatı ne kadar? Pay başına fiyat aralığının 8,50 ila 9,90 lira olarak belirlendiği ve oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar liralık gelir hedefleniyor. Söz konusu halka arz, son 3 yılın en büyük halka arzı olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, şirketin ülke geneline yayılan 25 genç ve modern yenilenebilir enerji santralinde sahip olduğu 1020 megavat kurulu güçle, yıllık 3,2 teravatsaat lisanslı üretim kapasitesi bulunduğunu belirtti.

Aydem Yenilenebilir Enerji ne zaman kuruldu?

Aydem Yenilenebilir Enerji 1995 yılında Denizli’de kuruldu. Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de enerji sektöründe ezberleri yıkarak bir ilki gerçekleştirdi ve Denizli’de Büyük Menderes Nehri’nin bir kolu olan Bereket sulama kanalı üzerinde, Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santrali olan Bereket I’i kurarak üretime başladı. 1998 yılında Denizli’de kurulan Bereket II Hidroelektrik Santrali üretime başladı. 1999 yılında Muğla’da Dalaman Nehri üzerine kurulan Dalaman Hidroelektrik Santrali’nin ilk bölümü üretime başladı. 2004 yılında da Aydın’da kurulan Feslek Hidroelektrik Santrali üretime başladı. 2005 yılında Muğla’da kurulan Gökyar Hidroelektrik Santrali üretime başladı. 2006 yılıda Adana’da Seyhan Nehri üzerinde kurulan Mentaş Hidroelektrik Santrali üretime başladı. 2008 yılında Denizli’de Sarayköy ilçesinde kurulan Kızıldere Jeotermal Santrali üretime başladı.

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Yönetim kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

İdris Küpeli

Genel Müdür

Ömer Fatih Keha

Yönetim Kurulu Üyesi

Galip Ayköse

Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar Marangoz

Operasyon Direktörü

Korhan Tiryaki

CFO

Hamdi Alp

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ersin Akyüz

Mehmet Hayati Öztürk