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Gündem Ayda'nın annesinden acı haber
Gündem

Ayda'nın annesinden acı haber

91 saat sonra enkazdan canlı olarak kurtarılan Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:10:00 -
Ayda'nın annesinden acı haber

91. saatte enkazdan canlı olarak çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldığu iddia edildi.

Ağzından tek kelime çıktı

İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e sağ olarak ulaştı. Enkazdan çıkarılan Ayda alkışlar eşliğinde ambulansa alındı.Bulaşık makinesinin yanında oluşan yaşam üçgeninde bulunan Ayda, hastaneye götürüldüğü sırada "Anne" diye seslendi.

Enkaz altında annesiyle mi konuştu?

Uzmanlar, Ayda'nın göçük altında annesi ile konuşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Küçük kızın çıkartıldığı alanda çalışmalar devam ediyor.

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