Aydal’a sus, Akyüz’e disiplin! Doğan Aydal torpilli mi?

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Millî Görüş’ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın 30 yıl boyunca korumalığını yapan, Erbakan’a abdest aldırdığı gerekçesiyle yıllarca “ayak yıkayan koruma” haberleriyle küçük düşürülmeye çalışılan ve 28 Şubat sürecinde defalarca tutuklanma tehlikesi atlatan Akyüz’ü disipline sevk eden YRP lideri Fatih Erbakan, sıra yardımcısı Doğan Aydal’a gelince farklı tarife uyguluyor.

Sırf Murat Kurum’a destek verdiği için Akyüz’e yaptırım kararı alan Fatih Erbakan, her fırsatta “Kirvem İsmet İnönü idi” diyerek övünen, katıldığı canlı yayında “İmamoğlu kazanacak” diyen, Kanal İstanbul projesine nefret kusan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’a “poşetçi” diyecek kadar alçalan Doğan Aydal için kılını bile kıpırdatmıyor.

Doğan Aydal torpilli mi?

İşte Fatih Erbakan’ın parti içerisinde yaptığı ayırımı ve CHP’lilerin gözdesi konumundaki Doğan Aydal’a yönelik pozitif tutumunu gözler önüne seren örneklerden bazıları:

• “Tasavvuf Müzesi” adı altında LGBT sapkınlığını İstanbulluya hizmet diye götüren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “camiye gidiyor” diyerek şirin gösteren YRP’li Doğan Aydal, Murat Kurum için “Kanal İstanbul hakkındaki açıklamaları bile seçilmemesi için yeter” diyerek taraf tuttu.

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• Murat Kurum’un İBB adayı olmasını Emine Erdoğan’a bağlayan Aydal, “Geçmişteki çalışmalarda bu poşet işlerinde vs. Kurum ile ilişkilerinin etkisidir bu. Murat Kurum beyefendiyle tanışıyorum, gayet beyefendi biri. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı döneminde aklınızda kalan poşetten başka bir şey var mı? 25 kuruşluk poşet... Onda bile mantık hatası var.” diyerek hazımsızlığını dile getirdi.

• CHP'nin yarı resmi organı Halk TV’de bir programa katılan Aydal, A Parti’ye hitaben “Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansınız yok” diye şantaj yaparak AK Parti'den 2 büyükşehir, 35 ilçe istediklerini canlı yayında itiraf etti.

• Prof. Aydal, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinde AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki 30 maddelik anlaşmayı açıklayarak LGBT sapkınlığı başta olmak üzere ahlak yapımızı tehdit eden her oluşum ve eylemin savunucusu gazetecilerin karşısında, AK Parti’yi şikâyet etti.

• “AK Parti ile iş birliğini hem taban hem ben istemiyorum” diyerek ittifak ruhunu zeledi.