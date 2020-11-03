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Gündem Ayda Gezgin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ayda Gezgin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İzmir depreminden 31 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in yakını Anıl Candan, minik çocuğun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:50:00 - 2020-11-03 12:00:56
Ayda Gezgin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İzmir’de yaşanan 6.6’lık depremin ardından enkaz yığınına dönen Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’ndan 91 saat sonra sağlıklı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in yakını Anıl Candan, minik çocuğun sağlık durumun iyi olduğunu söyledi.

Minik Ayda’nın depreme annesi Fidan Gezgin ile birlikte yakalandığını ve şu an annesine ulaşılmak üzere olduğunu söyleyen Candan, “Annesinin de yanında olduğunu düşünüyorlar. Banyo tarafında yakalanmışlar depreme. Şu an için her şey yolunda. Annesine ulaşılmaya çalışıyor. Depremden 2 saat sonra ulaşılmaya çalışıldı, telefon çaldı ama ulaşılamadı. Yakın zamanda annesinden de iyi bir haber alacağımızı düşünüyoruz. Sağlık durumu iyi Ayda’nın, bilinci açık” dedi.

Genel muayene sonrası Ayda bebeğin doktorundan da açıklama geldi. Minik Ayda'nın doktoru "Ayda'da iç kanama yok genel durumu iyi" dedi.

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