Ayda Gezgin sağlık durumu | İzmir depreminin 91. saatinde Roza Bey Apartmanı enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı. Milyonlarca kişi Ayda Gezgin’in sağlık durumunu merak ediyor. Peki, Ayda Gezgin’in ailesi enkazda mı?

Ayda Gezgin annesi kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin nasıl son durum

Ayda Gezgin’in kurtarılmasında babasının ekipleri doğru yönlendirmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Ayda’nın annesinin enkazda olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Ancak bu konuda net bir açıklama bulunmuyor.

Hastaneye kaldırılan Ayda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, 91 saat enkazda kaldığı için yoğun bakımda tedavisinin devam edeceği açıklandı.

Ayda Gezgin’in kurtarılma anı

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi.

Kadıköy Arama Kurtarma ekibinde görevli olan Aksoy, Gezgin'in hastaneye kaldırılmasının ardından kendisinin yerinin belirlenmesi ve ona ulaşma anını anlattı.

Önce çığlık sesi duyduğunu aktaran Aksoy, "Arkadaşlara 'Durun' dedim. Jeneratörleri, çalışan makineleri durdurdular. Büyük bir sessizlik oldu. 'İsmin ne senin ?' dedi arkadaş, 'Ayda ben' dedi. 'İyi misin ?' dedi, 'İyiyim.' dedi. Ondan sonra çalışma ekipleri aşağıya indi. Ben sadece elini gördüm. 'İyiysen elini salla.' dedi arkadaş. Elini salladı, 'İyiyim ben.' diye elini salladı." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Ayda Gezgin'in sağlık durumuna ilişkin soru üzerine bilgisi olmadığını belirterek, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı. İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum. 'Ayda ben, iyiyim' dedi. 'İyiysen elini sallayabilir misin ?' dedim, elini kaldırdı salladı." diye konuştu.

Ayda Gezgin kimdir?

3 Yaşındaki Ayda Gezgin, Elif Perinçek gibi enkazda günlerce aç susuz yaşam mücadelesi verdi. Enkazdan kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ise yemek oldu. Minik ayda sağlık görevlilerinden köfte ve ayran istedi. O anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.