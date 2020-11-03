Ayda bebek 91 saat sonra böyle kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışmalarının 90. saatinde bir hareketlilik yaşandı. Kurtarma ekipleri bir bebeğe canlı ulaştı.
Ayda bebek canlı olarak çıkarıldı
Çalışmaların hızlandırılması sonrası 91 saatte 4 yaşındaki Ayda bebeğe ulaşıldı. AFAD yetkililerinin Ayda bebeği enkaz altından çıkardığı görüntüler ise kameralara böyle yansıdı.