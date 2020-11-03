Ayda bebeğin sözleri yürekleri burktu
İzmir'deki depremin enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin 'Annemi istiyorum' sözleri yürekleri burktu.
İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan Ayda bebeğin ilk sözleri yürekleri burktu.
Ambulansa,ekipler tarafından taşınırken etrafa meraklı gözlerle bakan Ayda bebeğin ilk sözleri, 'Anne... Annemi istiyorum' oldu.
Ayda bebeğin annesinin enkazından altında olduğu belirtiliyor.
Ayda bebek böyle kurtarıldı
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışmalarının 90. saatinde bir hareketlilik yaşandı. Kurtarma ekipleri bir bebeğe canlı ulaştı. Alanda bir anda tüm çalışmalar durdurulurken hemen UMKE ekibi enkaza çağrıldı.İki travma tahtası istendi ve sedye getirildi. Enkaz altına serum ve termal battaniye gönderildi. Enkazın üstü hızlıca boşaltılırken ambulans hazırlandı.Çalışmalar bir noktada yoğunlaştı. Enkaz altından çıkarılan Ayda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çamaşır makinesi sayesinde kurtulan Ayda bebek hastaneye kaldırıldı.