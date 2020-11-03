  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ayda bebeğin sözleri yürekleri burktu
Gündem

Ayda bebeğin sözleri yürekleri burktu

İzmir'deki depremin enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin 'Annemi istiyorum' sözleri yürekleri burktu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:41:00 -

İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan Ayda bebeğin ilk sözleri yürekleri burktu.

Ambulansa,ekipler tarafından taşınırken etrafa meraklı gözlerle bakan Ayda bebeğin ilk sözleri, 'Anne... Annemi istiyorum' oldu.

Ayda bebeğin annesinin enkazından altında olduğu belirtiliyor.

Ayda bebek böyle kurtarıldı

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışmalarının 90. saatinde bir hareketlilik yaşandı. Kurtarma ekipleri bir bebeğe canlı ulaştı. Alanda bir anda tüm çalışmalar durdurulurken hemen UMKE ekibi enkaza çağrıldı.İki travma tahtası istendi ve sedye getirildi. Enkaz altına serum ve termal battaniye gönderildi. Enkazın üstü hızlıca boşaltılırken ambulans hazırlandı.Çalışmalar bir noktada yoğunlaştı. Enkaz altından çıkarılan Ayda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çamaşır makinesi sayesinde kurtulan Ayda bebek hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a bomba transfer! Dünyaca ünlü isim diziye katıldı
Medya

Kuruluş Osman'a bomba transfer! Dünyaca ünlü isim diziye katıldı

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'a flaş bir isim katıldı.
Anlaşacaklardı, İngiltere engel oldu
Dünya

Anlaşacaklardı, İngiltere engel oldu

Arjantin Hava Kuvvetleri ile Kore Havacılık ve Uzay Sanayii arasında FA-50 hafif taarruz uçağı satışı için varılan anlaşmaya İngiltere'den i..
Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar
Dünya

Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Sosyal medyada yayılan saldırı anını..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay