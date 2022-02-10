Ayçiçek yağıyla ilgli flaş gelişme! İndirimli olarak oralarda satılıyor
Zincir marketlerde zamlanan ayçiçek yağıyla ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ayçiçek yağının TMO satış noktalarında, PTT AVM Online satış sitesinde ve Tarım Kredi Marketlerinde satışa sunulduğu belirtildi.
Zincir marketlerde yeniden zamlanan ve 120 TL'ye çıkan ayçiçek yağı fiyatına karşı 5 litrelik ayçiçek yağını 99 TL'den satan Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) indirimli yağ için adres gösterdi.
Toprak Mahsulleri Ofisi'ayçiçek yağı için sosyal medya hesabı üzerinden “Vatandaşlarımızın Dikkatine” başlığı ile tüketiciyi uyaran TMO, satışlar için adres gösterdi.
TMO, ürünlerinin sadece "TMO satış noktalarında, PTT AVM Online satış sitesinde ve Tarım Kredi marketlerde" satıldığı vurguladı.
Öte yandan TMO ofislerinde ayçiçek yağı 99, Tarım Kredi Marketlerinde 102 TL'den satılıyor.