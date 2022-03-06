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Ekonomi Ayçiçek yağında şok gelişme! O dönem başladı
Ekonomi

Ayçiçek yağında şok gelişme! O dönem başladı

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Türkiye'nin ayçiçek yağı sıkıntısı başlayacağı haberleri üzerine vatandaş marketlere akın etti. Marketlerde raflar boşalırken zincir marketler raflardan yağları kaldırdı. Yağ krizi sonrasında internette 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 36 ay vadeli taksitle satılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 14:09:00 - 2022-03-06 14:14:39
Ayçiçek yağında şok gelişme! O dönem başladı

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Türkiye'nin ayçiçek yağı sıkıntısı başlayacağı haberleri üzerine vatandaş marketlere akın etti. Marketlerde raflar boşalırken zincir marketler raflardan yağları kaldırdı. Yağ krizi sonrasında internette 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 36 ay vadeli taksitle satılmaya başlandı.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Türkiye'nin ham yağ ithalatının olumsuz etkileneceği endişesiyle başlayan yağ krizi sonrasında internette 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 36 ay vadeli taksitle satılmaya başlandı.

Hepsiburada isimli internet sitesinde yer alan bir ilana göre 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 1.098 liradan satılırken, aylık 44 lira ödemeyle 36 ay vadeli taksit seçeneği sunuldu. 

 

 

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