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Ekonomi Ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatı 5 lt kaç para? En ucuz Ayçiçek yağı ne kadar?
Ekonomi

Ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatı 5 lt kaç para? En ucuz Ayçiçek yağı ne kadar?

Ayçiçek yağı 2021 fiyatı merak ediliyor. Korona salgını sürecinin henüz atlatılamaması dünya genelinde başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerine talep bir hayli fazla. Ülkemizde de son günlerde bazı ürünlerin fiyatında değerinin üzerinde artışlar görüldü. Gözü doymaz bazı tüccarların fahiş fiyat artışlarına gitmesi özellikle de mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı fiyatlarını fırlattı. Marketlerdeki fiyat artışları vatandaşı bezdirirken ayçiçek yağının fiyatı aldı başını gidiyor. Peki ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatı kaç para?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 13:41:00 - 2021-11-10 14:02:53
Ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatı 5 lt kaç para? En ucuz Ayçiçek yağı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyleyerek, "Yaşanan fiyat artışları ve diğer sıkıntılar vatandaşlarımızı bunaltmaması için gereken tedbirleri alıyoruz." dedi. Fahiş fiyatla mücadele sıkı bir şekilde sürmeye devam ederken, özellik de marketlerde ayçiçek yağına yapılan zam vatandaş tepkisini çekti.

Son zamanlarda fiyatı katlanarak artan ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor. Vatandaşın temel ihtiyacı arasında yer alan ve 85 liraya satılan 5 litrelik ayçiçek yağının bazı marketlerdeki etiketi bir haftada değişerek 96 lira oldu. Son dönemde fiyatı hızla artan ürünler listesinde ayçiçek yağı başı çekiyor. Ayçiçek yağının fiyat etiketleri yine değişti. Bazı markalarda 2-5 TL'lik yükselişler olurken bazı markalarda fiyat artışı 10 TL'yi buldu.

Migros Orkide ayçiçek yağı 4 litre 79,90 TL

A101 Yudum ayçiçek ayçiçek yağı (yeni) 4.5 litre 79,90 TL

A101 Vera ayçiçek yağı 5 litre 82 TL

Tarım Kredi Market 5 litrelik ayçiçeği yağı 84,90 TL

BİM Biryağ ayçiçek yağı 5 LT83,95 TL 

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