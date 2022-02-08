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Ekonomi Ayçiçek yağı fiyatları yine zamlandı! Tek çözüm üretmek
Ekonomi

Ayçiçek yağı fiyatları yine zamlandı! Tek çözüm üretmek

Raf fiyatı en çok artan gıda ürünlerinden bir olan ayçiçek yağı fiyatları yine yükseldi. Aralık ayının son haftasında sembolik bir indirim yapılsa da 5 litrelik yağın fiyatını yeniden 119-140 liraya çıktı. Fiyat artışlarını hammadde sıkıntısına bağlayan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, fiyatları düşürme yolunun üretimi artırmaktan geçtiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 09:51:00 -
Ayçiçek yağı fiyatları yine zamlandı! Tek çözüm üretmek

Geçtiğimiz yıl fiyatı ne çok artan ve en çok konuşulan konulardan biri ayçiçek yağı fiyatlarındaki agresif zamlar oldu. Daha birkaç gün öncesine kadar rafta ortalama 109 liradan satılan 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı tekrar yükseldi ve 140 liraya kadar çıktı

Yağ fiyatlarındaki bu yükselişin nedenlerini ve çözüm önerilerini Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil anlattı.

Hasat dönemi sonrasında ülkemizin ürettiği hammaddenin sonlarına yaklaşıldığını söyleyen Büyükhelvacıgil, “Her yıl olduğu gibi, yeni hasat dönemine kadar ülkemizin ihtiyacını bundan sonraki dönemde ithalatla karşılayacağız” dedi.

Geçtiğimiz yıl fiyatı ne çok artan ve en çok konuşulan konulardan biri ayçiçek yağı fiyatlarındaki agresif zamlar oldu. Daha birkaç gün öncesine kadar rafta ortalama 109 liradan satılan 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı tekrar yükseldi ve 140 liraya kadar çıktı

Yağ fiyatlarındaki bu yükselişin nedenlerini ve çözüm önerilerini Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil anlattı.

Hasat dönemi sonrasında ülkemizin ürettiği hammaddenin sonlarına yaklaşıldığını söyleyen Büyükhelvacıgil, “Her yıl olduğu gibi, yeni hasat dönemine kadar ülkemizin ihtiyacını bundan sonraki dönemde ithalatla karşılayacağız” dedi.

3 milyon tona çıkarabiliriz

Girdi maliyetlerindeki yükselişe dikkat çeken Büyükhelvacıgil, “En önemli hedefimiz, ayçiçeğinde üretimimizi 2.5-3 milyon tona çıkarabilmek. Bu ihtiyacımızı çözebilirsek fiyat ve üretim anlamında sektörümüzün ve vatandaşlarımızın rahatlamasını, sorunların çözümünü sağlayabiliriz. Yağlı tohumlarda ithalatı, dolayısıyla hammadde maliyetlerini düşürürsek, dünya ile çok daha güçlü bir şekilde rekabet edebilecek düzeye gelebiliriz. Türkiye, zengin tarımsal potansiyeli olan bir ülkedir” diye konuştu.

Yüzde 75 dışarıya bağımlı haldeyiz

Büyükhelvacıgil, dünya bitkisel yağ piyasalarındaki olağanüstü fiyat hareketlerinin hem üreticilere, sanayicilere ve hem de tüketicilere zor günler yaşattığını hatırlattı. Büyükhelvacıgil, “Yağlı tohumlar, ülkemizin ithalattaki ilk 10 kalemi içerisinde yer alıyor. Ham madde bakımından maalesef yüzde 75 oranında dışa bağımlıyız” diye konuştu.

Doğru planlama ile yüzler güler

Yılda 3,5- 4 milyar doları dışarıya ödediğimizi söyleyen Büyükhelvacıgil, “Güçlü bir sanayimiz ve Avrupa standartlarının üzerinde bir alt yapımız var. Doğru bir üretim planlaması ile ayçiçeğinde dışa bağımlılığı sona erdirerek dünyada fiyat dalgalanmalarında daha az etkilenir ve üreticinin de sanayicinin yüzünü güldürebiliriz" dedi.

Rusya-Ukrayna krizi gıda fiyatlarını etkiler

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle ithalatta sorun yaşanmasının, başta ekmek olmak üzere, gıda fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini söyledi. Bayraktar, "Ürün bulunamaması önemli ölçüde buğdayın işlenmiş ürünlerinin ihracatının kısıtlanmasına ve fabrikalarının çalışmamasına sebep olacaktır. Bunun tedbirlerinin şimdiden alınması gerekiyor” uyarısında bulundu.

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Yorumlar

Hakan

Tek yol toprağa geri dönmek bu kriz gosterdiki gıdadan önemli birşey yok Türkiye'de köylerde yaşayan halk sadece yüzde 8 herşey ithalata dönük
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Mustafa

Bakanlıklar, tarım bakanlığı memur alacağına birazda çiftçi alsınlar, miras yoluyla bölünmüş, tarlalar icar yoluyla ekilsin biçilsin, hayvancılıkdada böyle vatandaş yeterince et yiyeniyor, kıyma çektirip yemeklere kullanıyor, kur besi çiftliklerini al kadrolu köylerden çiftçi hem göçü önle, hemde istihdam et, kamuda çalışmak can atan bir sürü insan var, siyaset yüzünden kamu hantallaşmış, kadrolaşmış, lüzumsuz bir sürü insan kamuda yer işgal ediyor, birde avaralıktan hükümet kurup, hükümet düşürüyorlar, kamu sil baştan değişmedikçe, üretim için memur alınmadıkça enflasyon hep artacaktır, sonraki yıllarda bol sıfırlı paralar yine meydana çıkacaktır.
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