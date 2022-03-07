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Ekonomi Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Marketlerde ayçiçek yağı kaç para?
Ekonomi

Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Marketlerde ayçiçek yağı kaç para?

Ayçicek yağı zamlı fiyat son durum | Rusya'nın Azak Denizi'nden çıkışı kapatmasıyla birlikte yağ yüklü gemiler Türkiye'ye ulaşamadı. Bu durum ise ayçiçek yağı fiyatlarını etkiledi. Peki, güncel ayçiçek yağ fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-03-07 11:24:00 -
Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Marketlerde ayçiçek yağı kaç para?

Rusya-Ukrayna savaşı ayçiçek yağı fiyatlarını olumsuz etkiledi. Rusya'nın Azak Denizi'nden çıkışı kapatmasıyla birlikte yağ yüklü gemiler Türkiye'ye ulaşamadı. Peki, ayçiçek yağı ne kadar?

Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Marketlerde ayçiçek yağı kaç para?

2021 yılında ayçiçek yağı hammaddesinin yüzde 80'i Rusya ve Ukrayna'dan temin edildi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ise hammadde teminini olumsuz etkiledi. Bu ise ayçiçek yağ fiyatlarını etkiledi. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 200 lirayı aştı. 18 litrelik yağın fiyatı ise 964 TL'yi buldu.

Bazı marketlerde ise ayçiçek yağı bulunmuyor. Aynı şekilde bazı zincir marketlerin web sitesinde de ayçiçek yağı stoklarda görülmüyor.

Carrefour ve Şok web sitelerinde ayçiçek yağı görünmüyor, bu durum bölgesel stoklarla da ilgili olabilir.

Migros sanal markette yağ fiyatları:

Orkide Ayçiçek yağı 1 lt35,44 TL

Kırlangıç Ayçiçek yağı 1 lt             34,55 TL

Zade Ayçiçek yağı1 lt      34,50 TL

A101 yağ fiyatları:

Orkide Ayçiçek yağı 2 lt75,50 TL

Buryağ Ayçiçek yağı 2 lt75,50 TL

Yudum Ayçiçek yağı 4,5 lt             138,90 TL

Buryağ Ayçiçek yağı 5 lt139,00 TL

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