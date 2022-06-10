Ayçiçek yağı fiyatında flaş gelişme! Ödenecek fiyat farkı açıklandı

Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nden 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek 2021-2022 yılı için yapılacak fiyat farkı ödemesi açıklandı. Buna göre Trakya Birlik'in iş ortaklarına, yüzde 40 yağlı ayçiçeği için ton başına 1100 lira fiyat farkı verilecek.

Fiyat farkı olarak ortaklara toplam takdim edilecek tutarın yaklaşık 325 milyon lira olduğu aktarılan açıklamada, "Gerek ortaklarımızdan mübayaa edilen ayçiçeği stoklarının birliğimize bağlı fabrikalarda çok büyük oranda işlenerek mamul olarak satışının gerçekleştirilmesi, gerekse ticari faaliyetler kapsamında bütçelendirilmiş satış hedeflerine büyük oranda ulaşılması neticesinde, birliğimiz iş yılına ilişkin bilanço ve gelir tabloları 3'üncü geçici vergi dönemi Nisan 2022 mali tablolarıyla çok büyük oranda kesinleşmiştir." denildi.

'Ortaklarımıza hayırlı olsun'

Trakya Birlik Genel Müdürlüğü açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Bu çerçevede pandemi süreciyle başlayan, iklimsel etkiler ve jeopolitik gelişmelerle artarak devam eden tarımsal emtiaların arz talep dengesi içerisinde yüksek değer kazanımlarından ilave kazanç elde etme eğiliminin tüm çiftçilerimizde ağırlık kazanan ekonomik tercih haline geldiği görülmektedir. Bu itibarla yönetim kurulumuz ortaklarımızın üretimini gerçekleştirdikleri ürünleri hasat dönemi sonrasına taşıyarak daha yüksek fiyatla satışa sunma hedef ve isteğini karşılamak ve bu yolla zirai kazançlarını yükselterek ortaklık bağlarının da güçlendirilmesine katkı sağlamak maksadıyla kesin fiyat yöntemiyle alım yöntemine ek olarak emanet (Bireysel satış) yöntemiyle ürün satış imkanı sağlayan alım modelini ortaklarımızın tercihine sunma kararı almıştır.

Yeni alım modeli esas ve uygulamaları konusunda ortaklarımız ortağı oldukları kooperatiflerden gerekli bilgilere ulaşarak rekolte beyan döneminde ürün teslim miktar ve yöntemini belirleyebileceklerdir. Ortaklarımıza ve Birliğimize hayırlı olsun.