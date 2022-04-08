Ayçiçek yağı en ucuz orada satılıyor! Fiyatı görenler koşup alıyor

Ayçiçek yağı fiyatı ile yine gündemdeki yerini koruyor. Mutfağın en temel ihtiyacı olan ayçiçek yağı fiyatları ateş pahası... TMO ise bir kampanya yaparak 5 lt ayçiçek yağı fiyatı için indirim yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı öncesi neredeyse her gün zamlanan ayçiçek yağı fiyatları savaş sonrasında sevkıyatların durmasıyla ayçiçek yağı fiyatları iyice fırladı. 5 lt ayçiçek yağı fiyatı 170 TL’leri gördü. Mutfağın en temel ürünü olan ayçiçek yağı fiyatları ile vatandaşın cebini adeta yaktı. Market market ve marka marka değişen ayçiçek yağı fiyatları ilerleyen günlerde de artması bekleniyor.

129 liradan satılıyor

Ayçiçek yağı fiyatları gün gün merak edilirken bazı marketler ve satış yerleri de 5 lt ayçiçek yağı fiyatı için kampanyalar düzenliyor. TMO ayçiçek yağı fiyatı için güncelleme gitti. PTT AVM’de satılan 5 lt TMO ayçiçek yağı fiyatı 129 TL’ye düşürüldü. 5 lt ayçiçek yağı fiyatının 129 TL olduğu görenler almak için PTT AVM sitesine akın etti. Stokların zaman zaman sona erdiği PTT AVM'de şu an ayçiçek yağı devam ediyor. Ayçiçek yağı fiyatı söz konusu fiyattan stoklarla sınırlı olarak satılacak.

Zincir marketlerde markasına göre şuan 5 lt ayçiçek yağı fiyatları 150 TL’den başlıyor.