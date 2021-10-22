Ayçiçeğinde ‘fark’ ödemesi: Yüzde 38’lik artış oldu
Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği üreticisine ton başına 250 lira fark ödemesi yaptı.
KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeği alım sezonu başlangıcında ton başına belirlenen 5 bin liralık ön alım fiyatının sonrasında üreticiye 250 lira fark ödemesi yapılarak ayçiçeği alım fiyatını 5 bin 250 liraya yükselttiklerini bildirdi. Birliğin böylece, ayçiçeği alım fiyatında geçen yıla göre yüzde 38’lik artış sağladığını vurgulayan Erarslan, “Fiyat farkları birliğimize ürün teslim eden tüm çiftçilerimize peşin olarak ödenecektir” dedi.