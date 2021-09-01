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Yerel Ayçiçeği tarlasında 10 bin kök Hint keneviri bulundu
Yerel

Ayçiçeği tarlasında 10 bin kök Hint keneviri bulundu

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde ayçiçeği tarlasında gizli olarak ekilen 10 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 14:13:00 -
Ayçiçeği tarlasında 10 bin kök Hint keneviri bulundu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaynarca beldesinde ayçiçeği ekili tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, bir şüpheliye ait tarlanın iç kısımlarında boyları 20 ila 120 santimetre arasındaki 10 bin kök Hint keneviri buldu.

Kenevirler jandarma ekiplerince sökülerek imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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