Ayçiçeği gibi güneşi takip ediyor! Enerji sektöründe çığır açan yenilik

Portekiz merkezli Solari Float firması tarafından Hollanda'da kurulan yüzer güneş panelleri adeta ayçiçeği gibi güneşi takip ederek daha yüksek bir üretim elde etmeyi hedefliyor.

Ayçiçeği gibi güneşi takip ediyor

Geliştirilen sistemde güneş panelleri elektrik motorları tarafından hareket ettirilerek güneş ışınlarından maksimum verim alınmasını sağlıyor. Hareketli mekanizma sayesinde gündüzleri güneş takip ediliyor ve geceleri ise sistem kendisini orijinal konuma geri alıyor.

Proje Hollanda tarafından destekleniyor

Solaris Float ilk pilot projesini 2020 yılında Hollanda'da Maasvlakte yakınlarındaki bir göl olan Oostvoornse Meer'de kurdu. 50,7 kWp'lik kurulum, tek eksenli bir izleyici üzerinde 130 güneş panelini içermekte. Öte yandan proje, 2023 yılına kadar Hollanda'da 2 GW yüzen güneş enerjisi kurmayı hedefleyen Hollandalı araştırma kuruluşu TNO liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından başlatılan bir araştırma girişiminin parçası konumunda.