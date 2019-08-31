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"Ayçiçeği diyarı"nda yüksek verim sevinci

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği hasadında verim üreticiyi sevindirdi-Üretici Erdal Tarım: "Geçen yıl kuraklık nedeniyle dönüm başına 120 kilogramı geçmeyen verim, bu yıl 200-400 kilogram arasında değişiyor. Bu yıl verim geçen yıla göre çok iyi"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:28
"Ayçiçeği diyarı"nda yüksek verim sevinci

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği hasadında verim üreticiyi sevindirdi.

Yaklaşık bir ay önceki renk tonlarını kaybeden ve şekil itibarıyla güneşe doğru bakan günebakanlar, hasat zamanında solmuş rengi ve toprağa eğilmiş başlarıyla biçilmeye hazır.

Kısa süre önce sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle vatandaşlar ve fotoğrafçıların doğal stüdyo olarak kullandığı ayçiçeği tarlaları şimdi yerini, hasat için biçerdöverlere bıraktı.

Ayçiçeği tarlalarında hasat mesaisi sürüyor.

Kavaklı beldesinde çiftçilik yapan Erdal Tarım, AA muhabirine, ayçiçeği tarlalarında hasadın başladığını söyledi.

Çalışmaların yaklaşık 1,5 ay süreceğini ifade eden Tarım, "Geçen yıl kuraklık nedeniyle dönüm başına 120 kilogramı geçmeyen verim, bu yıl 200-400 kilogram arasında değişiyor. Bu yıl verim geçen yıla göre çok iyi. Bu yıl kurakta bile 200 kilogram verim alıyoruz. Geçen yıla göre yüzde 75 bir artış var. Bu yıl yağışlar zamanında oldu. Bugün 80 dekar yer biçtireceğim, 20 tonun üzerinde verim bekliyorum." diye konuştu.

Üretici Soner Sağ da verimin geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu anlatarak tüm çiftçilere hayırlı bir hasat diledi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:28
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