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Aycı duyurdu: Yüzde 40'ı tamamlandı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanına yapılan taşınma işleminin yüzde 40'ını tamamladıklarını duyurdu.

05 Nisan 2019 Cuma 23:31
Aycı duyurdu: Yüzde 40'ı tamamlandı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada taşınma sürecinin yüzde 40'nın tamamlandığını söyledi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı’nın taşınma süreciyle ilgili açıklama yaptı. Aycı, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Taşınma konusunda bugüne kadar yaptığımız bütün açıklamaları geride bıraktık artık taşınmayı yaşıyoruz, 'Büyük Göç'ü yaşıyoruz. Ülkemize sivil havacılığımıza dünyadaki en büyük sivil havacılık göçü 'Büyük Göç' hayırlı uğurlu olsun. Şu ana kadar geldiğimiz nokta yaklaşık yüzde 40'ını tamamlamış bulunuyoruz.

Yüzde 40'ı tamamlandı

Sayın Genel Müdürümüz Bilal Ekşi beyle beraber buradaki çalışmalar tüm ekibimizle tüm ailemizle beraber hep birlikte nezaret ediyoruz. Özellikle şuanda planlananın yaklaşık yüzde 6 önünde gidiyor çalışmalarımız. Yaptığımız tüm planlar yaptığımız tüm çalışmalar gerek lojistik firmamızın gerekse THY'nin çalışanlarının ve ekibimizin çok ciddi planlamaları çalışmaları denemeleri ile bugünlere geldi. Şuanda da sahada yaklaşık yüzde 40'ı tamamlamış bulunuyoruz.

Yarın yüzde 70'i tamamlanacak

Yarın inşallah yüzde 70'ini tamamlamış bulunacağız öğleye varmadan sabah saatlerinde sizlerle bu müjdeyi paylaşacağız. Umut ediyoruz ki Cumartesi günü gecenin geç saatlerinde belki de taşınmanın tamamını tamamlayacağız. Biz Pazar günü öğlene kadar bu işi sürdürmeyi planlıyorken ondan da önce bitirebilmenin gayreti içerisindeyiz. Çünkü şu sorumluluğu hep birlikte taşıyoruz; İstanbul halkına karşı sorumluyuz, tüm Türkiye'ye karşı sorumluyuz" ifadelerini kullandı.

İlk uçuş Ankara'ya

Taşınma tamamlandığında ilk uçuşun başken Ankara'ya yapılacağını söyleyen Aycı, "Bu sabaha karşı son uçuşumuz saat 02.00'de Singapur uçuşuyla bir tarih, bir devir neredeyse asırlık sivil havacılığıma hizmet eden Atatürk Havalimanı'mız arkasında önemli anılar bırakarak tarihin sayfasında yerini alacak. Biz onu kalbimizde yüreklerimizde her zaman canlı tutacağız ve hatırlayacağız. Tabi burada yolcu uçuşumuz bitecek ama bir süre daha kargo uçuşlarımız devam edecek. Bir de bakımlarımızı yapmak üzere THY Teknik A.Ş.'nin de ekiplerinin bir kısmı burada görev yapmaya devam edecek. Tüm taşınmanın tamamlandığı o güzel günün içerinde ilk uçuşumuzu başkent Ankara'ya saat 14.00'de yapacağız" şeklinde konuştu.

Ekşi: İstanbul Havalimanı dünya havacılığının çekim merkezini değiştirecek bir havalimanı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise, "Bugün bu büyük göç planlandığından daha iyi gidiyorsa arkadaşların tek tek ilmek ilmek yaptığı çalışmalar neticesinde oldu. Dolayısıyla öncelikle kendi ekibimdeki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum çok emek verdiler. Bugün rahat bir şekilde bu süreci götürüyorsak arkadaşların emekleriyle oldu. Yeni evimize giderken çok sevinçliyiz ama buradan ayrılırken de tatlı bir hüznümüz var. Bunu biz çalışanların gözlerinde de gördük ama o tatlı hüzün sonucunda bizler çok güzel bir yere gidiyoruz. İstanbul Havalimanı dünya havacılığının çekim merkezini değiştirecek bir havalimanı. Çok güzel tesislerimiz var orada" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 23:31
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı

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