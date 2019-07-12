Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali - Festival kapsamında Uluslararası Kano Yarışması düzenlendi



ORDU (AA) - Ordu'da bu yıl 913'üncüsü düzenlenen Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesince menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda organize edilen festival kapsamında, Uluslararası Kano Yarışması gerçekleştirildi.

Yayladaki gölette düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Suriye, Bosna Hersek, Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tayland, Afganistan, Endonezya, Mali, Gine, Çad, Filistin, Pakistan, Tunus, Ürdün, Irak, İran, Hindistan, Bangladeş ve Etiyopya'dan 50'ye yakın sporcu katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmanın ardından sporculara çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz ile meclis üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Festival, pazar günü gerçekleştirilecek yağlı güreş etkinlikleri ile sona erecek.



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