Ayasofya’yı bırakıp Lozan’a gidecekler

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ayasofya Camii’nin 86 yıllık mahzunluğu 24 Temmuz Cuma günü son bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasetten çok sayıda ismin katılacağı güne CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kıldıracağı namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasetten çok sayıda isim de katılacak. Öte yandan; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın davetini geri çevirdiği iddia ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun, Ayasofya’da ilk namazın kılınacağı gün olan 24 Temmuz’da Ankara’daki Lozan programına katılacak olması dikkat çekti.

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani insanın ayna yaptığı işlerdir” diyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 83 milyonu ile beraber dünya Müslümanlarının tamamı Ayasofya’nın ibadete açılacağı 24 Temmuz’u dört gözle bekliyor. O gün orada namaz kılmayı o kadar arzu eden milyonlar var. Bu insanlar bunu hazmedemiyorlar. İbadete açılmasını bütün dünya kutlarken, bizdeki ana muhalefet liderinin, en büyük şehrimizin belediye başkanlığını yapan zatın burada yer almamaları bahane uydurmaları çok düşündürücü” diye konuştu.