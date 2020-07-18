1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya müzeye dönüştürüldü. Alınan bu karar 86 yıl sonra iptal edildi. Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kılınacak. 24 Temmuz’da Ayasofya camiine gitmek isteyenler şimdiden hangi ulaşım araçlarını kullanmaları gerektiğini araştırıyor.

Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Tramvay çalışmıyor mu 24 Temmuz

İstanbul Valiliği tarafından yapılan hazırlık toplantısında Ayasofya’nın açılış gününde alınacak tedbirler belirlendi. Buna göre, 24 Temmuz'da Sultanahmet Meydanı ve çevresi güvenlik önlemleri kapsamında kapatılacak. Caddede araç trafiği kesilecek, tramvay çalışmayacak. Meydanda ise 17 bin polis görev alacak. Ayrıca Ayasofya’ya gidenlere maske dağıtılacak.

Ayasofya’ya gidebilmek için en kolay ulaşım yolu hiç kuşkusuz tramvay… 24 Temmuz Cuma günü Sultanahmet tramvay durağı kapalı olacak. Bu sebeple tramvay hattının Bağcılar-Beyazıt, Sirkeci-Kabataş hatlarının çalışması bekleniyor.

Ayasofya’ya ulaşmak için en yakın tramvay durağı Sultanahmet. Ancak o gün araçlar Sultanahmet durağında durmayacağı için tramvay ile gelenler belli bir mesafeyi yürümesi gerekecek. Bağcılar yönünden gelenler Beyazıt’tan, Kabataş’tan gelenler ise Sirkeci’den tramvay yolunu takip ettiklerinde Sultanahmet’e ulaşmış olacaktır. Sultanahmet Meydanı’na geldiğinizde ise Ayasofya şahane mimarı ile sizi selamlayacaktır.