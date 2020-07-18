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Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Tramvay çalışmıyor mu 24 Temmuz

Tramvayla Ayasofya’ya nasıl giderim? 86 yıl sonra Ayasofya yeniden ibadete açılacak. 24 Temmuz günü Ayasofya’da Cuma namazı kılınacak. Yurdun dört bir yanından pek çok kişi Ayasofya’da 24 Temmuz’da kılınacak cuma namazı sonrası dağıtılması için yöresel lezzetler göndermeye başladı. Ayasofya’ya gidecek olanlar sık sık internette “Ayasofya’ya nasıl giderim?” , “Ayasofya’ya tramvayla nasıl giderim?” , “24 Temmuz Cuma tramvaylar çalışacak mı?” , “Tramvay çalışma saatleri 24 Temmuz” konularını araştırıyor. İşte, “Tramvay çalışmıyor mu 24 Temmuz” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 10:02:00 -
Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Tramvay çalışmıyor mu 24 Temmuz

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya müzeye dönüştürüldü. Alınan bu karar 86 yıl sonra iptal edildi. Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kılınacak. 24 Temmuz’da Ayasofya camiine gitmek isteyenler şimdiden hangi ulaşım araçlarını kullanmaları gerektiğini araştırıyor.

Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Tramvay çalışmıyor mu 24 Temmuz

İstanbul Valiliği tarafından yapılan hazırlık toplantısında Ayasofya’nın açılış gününde alınacak tedbirler belirlendi. Buna göre, 24 Temmuz'da Sultanahmet Meydanı ve çevresi güvenlik önlemleri kapsamında kapatılacak. Caddede araç trafiği kesilecek, tramvay çalışmayacak. Meydanda ise 17 bin polis görev alacak. Ayrıca Ayasofya’ya gidenlere maske dağıtılacak.

Ayasofya’ya gidebilmek için en kolay ulaşım yolu hiç kuşkusuz tramvay… 24 Temmuz Cuma günü Sultanahmet tramvay durağı kapalı olacak. Bu sebeple tramvay hattının Bağcılar-Beyazıt, Sirkeci-Kabataş hatlarının çalışması bekleniyor.

Ayasofya’ya ulaşmak için en yakın tramvay durağı Sultanahmet. Ancak o gün araçlar Sultanahmet durağında durmayacağı için tramvay ile gelenler belli bir mesafeyi yürümesi gerekecek. Bağcılar yönünden gelenler Beyazıt’tan, Kabataş’tan gelenler ise Sirkeci’den tramvay yolunu takip ettiklerinde Sultanahmet’e ulaşmış olacaktır. Sultanahmet Meydanı’na geldiğinizde ise Ayasofya şahane mimarı ile sizi selamlayacaktır. 

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