Ayasofya'ya gidilecek güzergahlar | Ayasofya'ya nereden gidilecek?

Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri kapsamında namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi, bu akşam 20.00'de başlayacak ve sabah saatlerine kadar tamamlanacak.

24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma namazı ile açılışı gerçekleştirilecek olan Ayasofya Camii’nin açılışına birçok önemli isim katılacak.

Ayasofya'ya nereden gidilecek?

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için vatandaşlardan el ve sırt çantası getirmemeleri istendi.

Ayasofya'nın tam adresi Ayasofya Meydanı No. 1 34122 Sultanahmet-Fatih/ İstanbul olarak kayıtlarda yer alıyor.

Bölgeye birkaç alternatif ile gidilebilir. Örnek olarak Marmaray ile bölgeye ulaşmak isteyen kişiler Marmaray Sirkeci İstasyonu’nda inebilir ve 900 metrelik yürüyüşü yaklaşık 15 dakikada gerçekleştirerek bölgeye gidebilirler.

Otobüsle bölgeye gidecek olanlar Sultanahmet otobüs durağında inebilir 1 dakikalık yürüyüş ile bölgeye varabilirler.

Tramvay ile bölgeye gitmek isteyen kişiler de Sultahmet tramvay durağını tercih edebilir ve 3 dakikalık yürüyüşün ardından camiye varabilirler.

Bütün bunların dışında kendi araçları ile bölgeye gidecek olan kişiler ise aşağıdaki harita üzerinden kendi bulundukları adresi seçebilir ve yol tarifi seçeneğine tıklayabilirler.