Ayasofya'nın cami olmasını engellemek isteyen ABD'nin çabası! 'Tayyip Erdoğan olmasaydı açılamazdı'

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Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının 2. yıldönümünde, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın açıklamaları gündem oldu.

Kahraman, ABD'nin Ayasofya Camisi'nin açılışını engellemek için 3 farklı tarihte 3 heyet gönderdiğini anlatmıştı.

"Ben iskeleyi sökeceğiz diye talimat verdim. Bir hafta geçmedi Amerika'dan 3 kişilik bir heyet geldi." ifadesini kullanan Kahraman, şunları söylemişti:

Ayasofya'nın kubbesindeki paratonerleri değiştirelim' dediler. Sonra bir daha heyet geldi, 'Ayasof'yanın kubbeyi yenileyelim, sizwe 5 milyon dolar verelim' dediler. Dedim ki 'Paramız var, bütçemiz müsait. Siz onu İstanbul surlarında yapın. O da tarihi eserdir.

Üçüncü bir heyet geldi. O heyetteki kız camialarının çok saygı duyduğu milliyetçi bir adamın kızı. Şaşırdım. 1935'te kurulmuş iskeleyi söktürdüler. Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı açılamazdı.