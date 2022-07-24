Ayasofya'nın cami olmasını engellemek isteyen ABD'nin çabası! 'Tayyip Erdoğan olmasaydı açılamazdı'
Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılışının 2. yıldönümünde TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın ABD'nin kararı engelleme çabasına ilişkin sözleri yeniden gündem oldu.
Yeniakit.com.tr
Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının 2. yıldönümünde, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın açıklamaları gündem oldu.
Kahraman, ABD'nin Ayasofya Camisi'nin açılışını engellemek için 3 farklı tarihte 3 heyet gönderdiğini anlatmıştı.
"Ben iskeleyi sökeceğiz diye talimat verdim. Bir hafta geçmedi Amerika'dan 3 kişilik bir heyet geldi." ifadesini kullanan Kahraman, şunları söylemişti:
Ayasofya'nın kubbesindeki paratonerleri değiştirelim' dediler. Sonra bir daha heyet geldi, 'Ayasof'yanın kubbeyi yenileyelim, sizwe 5 milyon dolar verelim' dediler. Dedim ki 'Paramız var, bütçemiz müsait. Siz onu İstanbul surlarında yapın. O da tarihi eserdir.
Üçüncü bir heyet geldi. O heyetteki kız camialarının çok saygı duyduğu milliyetçi bir adamın kızı. Şaşırdım. 1935'te kurulmuş iskeleyi söktürdüler. Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı açılamazdı.